L’operatore del mining pool Bitcoin Braiins ha avvertito di una crescente minaccia alla sicurezza del settore del mining di Bitcoin, dopo che una serie di attacchi ha colpito oltre 1.000 siti di mining.

In un rapporto condiviso mercoledì, Braiins ha affermato che un aggressore ha reindirizzato il traffico internet tra i miner di Bitcoin e i loro mining pool, consentendogli di attribuirsi il merito del lavoro svolto dalle macchine di qualcun altro.

La società ha identificato 24 incidenti tra il 7 e il 20 novembre, mentre la quantità di potenza di calcolo interessata in un singolo attacco è aumentata di quasi undici volte nell’arco di due settimane. «Finora gli episodi sono stati brevi, ma sono passati da meno di 175 PH/s a 1,9 EH/s in due settimane», ha dichiarato Braiins.

La potenza di calcolo totale di Bitcoin, nota come hashrate, era stimata in 1.016 exahash al secondo (EH/s) il 20 novembre, secondo i dati di MineOrNot. Per fare un confronto, la potenza di calcolo interessata dall’attacco più grande equivaleva a circa lo 0,19% del totale.

Il rapporto di Braiins sottolinea come l’uso diffuso di connessioni non sicure potrebbe rendere vulnerabili ad attacchi simili altri miner di Bitcoin in futuro.

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I miner di Bitcoin potrebbero perdere denaro senza accorgersene

Gli attacchi hanno sfruttato una vulnerabilità di Stratum V1, un protocollo di mining ampiamente utilizzato, introdotto nel 2012, che consente alle macchine per il mining di comunicare con i mining pool.

Tuttavia, la versione non sicura non consente ai miner di verificare se sono connessi al pool corretto. Ciò permette agli aggressori di impersonare di fatto i mining pool e riscuotere le ricompense in Bitcoin (BTC) a spese dei miner.

I primi incidenti hanno colpito principalmente siti di mining in Brasile e Argentina. Ma quattro attacchi più grandi, avvenuti il 20 novembre, hanno interessato ciascuno tra 1.050 e 1.600 siti di mining, per lo più in Europa.

Sebbene Braiins non abbia specificato se gli attacchi abbiano colpito grandi farm commerciali di mining o miner indipendenti più piccoli, ha affermato che la stragrande maggioranza della potenza di calcolo di Bitcoin utilizza ancora connessioni Stratum V1 non sicure.

Gli attacchi arrivano mentre i miner di Bitcoin stanno già affrontando la pressione esercitata dai prezzi più bassi di Bitcoin e dagli elevati costi operativi; diverse grandi società di mining stanno passando all’intelligenza artificiale (IA) e ai servizi per data center in cerca di nuove fonti di ricavi.

Secondo il rapporto, i miner potrebbero non accorgersi immediatamente degli attacchi perché le loro macchine continuano a funzionare. Ciò significa che potrebbero continuare a pagare l’elettricità perdendo contemporaneamente i ricavi del mining.

Braiins ha affermato che né il suo mining pool né le macchine interessate sono state hackerate direttamente. La società non ha inoltre rivelato quanti soldi potrebbero aver perso i miner.

Braiins esorta i miner a proteggere le proprie connessioni

Il 23 novembre, Braiins ha esaminato i principali mining pool di Bitcoin e ha constatato che la maggior parte offriva ancora soltanto connessioni Stratum V1 non sicure.

La società ha esortato i miner a passare a Stratum V2, una versione più recente che protegge le comunicazioni e consente ai miner di verificare di essere connessi al pool corretto.

Nel frattempo, i miner che non possono effettuare l’aggiornamento possono comunque utilizzare Stratum V1 se il loro pool offre una connessione crittografata e il software di mining è in grado di verificarne l’identità.

L’avvertimento arriva dopo che Luxor Technology, fornitore di servizi di mining di Bitcoin, ha subito un attacco separato all’inizio del mese.

Come ha riferito Cointelegraph il 16 novembre, gli aggressori hanno sfruttato una vulnerabilità nel software di gestione del mining di Luxor, Commander, per reindirizzare la potenza di calcolo dei clienti al mining pool OCEAN. L’attacco ha interessato poco più di una dozzina di account di clienti.

Luxor ha dichiarato di aver risolto il problema entro due ore dal rilevamento delle modifiche non autorizzate e ha inoltre promesso di risarcire integralmente i clienti interessati.

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