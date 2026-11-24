Le autorità di polizia di 11 Paesi, collaborando con gli exchange di criptovalute Binance e Coinbase e con la società di analisi della blockchain Chainalysis, hanno tracciato oltre 26 milioni di euro (28,5 milioni di dollari) in transazioni in criptovalute e interrotto 57 servizi di streaming illegali in un’operazione coordinata da Europol, l’agenzia dell’Unione europea per le forze dell’ordine.

In un’ annuncio di martedì, Europol ha dichiarato che l’operazione si è svolta a Siviglia, in Spagna, nell’arco di cinque giorni, dal 16 al 20 novembre, e ha identificato 321 siti web che offrivano illegalmente contenuti protetti da copyright, attirando complessivamente oltre 7,3 milioni di visite all’anno.

Europol ha dichiarato che gli operatori dello streaming illegale spesso riscuotono i pagamenti degli abbonamenti in criptovalute, consentendo loro di trasferire rapidamente i fondi oltre frontiera. Gli investigatori hanno tracciato le transazioni sulla blockchain per individuare i collegamenti tra i servizi di streaming, i wallet di criptovalute e le persone che li controllavano.

L’agenzia dell’Unione europea per le forze dell’ordine ha dichiarato che l’operazione riflette un passaggio dal concentrarsi esclusivamente sulla chiusura dei servizi di streaming illegali al prendere di mira anche l’infrastruttura finanziaria che li sostiene. I risultati supporteranno le indagini nazionali in corso, compresi gli sforzi per identificare i sospetti e tracciare gli asset collegati ad attività criminali.

Secondo i dati dell’Audiovisual Anti-Piracy Alliance citati da Europol, circa 60 milioni di persone in Europa utilizzano servizi IPTV (Internet Protocol Television) non autorizzati, con perdite annuali stimate in 4,83 miliardi di euro (5,3 miliardi di dollari) per i fornitori legittimi e ulteriori 1,08 miliardi di euro (1,18 miliardi di dollari) di imposte non versate ai governi.

Articolo correlato: Tron e Tether coinvolgono Chainalysis dopo lo scioglimento dell’unità anticrimine T3

Europol prende di mira le reti criminali informatiche internazionali

L’operazione segue altri sforzi internazionali volti a interrompere le reti criminali e la loro infrastruttura finanziaria. A marzo, le autorità statunitensi ed europee hanno smantellato SocksEscort, un servizio proxy malevolo che consentiva reati tra cui frodi bancarie e acquisizioni di account di criptovalute.

Secondo gli investigatori, il servizio consentiva ai clienti di pagare anonimamente in criptovalute e aveva ricevuto almeno 5,7 milioni di dollari in pagamenti dagli utenti. Le autorità hanno congelato circa 3,5 milioni di dollari in criptovalute collegati all’operazione.

All’inizio dello stesso mese, Europol e l’FBI hanno messo offline LeakBase, un forum di criminalità informatica con oltre 142.000 utenti registrati. Un precedente marketplace di criminalità informatica, RaidForums, aveva in passato ospitato dati personali trafugati appartenenti agli utenti del fornitore di hardware wallet per criptovalute Ledger.

Rivista: Gli agenti IA usano carte di credito. Che ne sarà delle criptovalute?