Gli hacker stanno usando annunci falsi per diffondere malware in grado di rubare le frasi di recupero dei wallet crypto dagli iPhone vulnerabili, ha dichiarato venerdì la società di cybersicurezza Confiant.

Confiant, che chiama la campagna MoldyRoost, ha collegato ad essa almeno 480 domini pubblicitari tra il 12 maggio e il 17 novembre. Gli annunci hanno preso di mira utenti in più di 47 Paesi.

«È sufficiente caricare la landing page di un annuncio MoldyRoost su un iPhone vulnerabile per essere infettati», ha dichiarato Confiant nel suo rapporto.

Google Threat Intelligence ha riferito a marzo che gli hacker usavano uno strumento chiamato Coruna per colpire i visitatori di falsi siti crypto. MoldyRoost ha acquistato annunci per diffondere lo stesso strumento su siti non legati alle criptovalute, dove toccare un annuncio poteva esporre una frase di recupero salvata su un iPhone vulnerabile.

Coruna può cercare nelle Note di Apple le frasi seed dei wallet e leggere i codici QR nelle immagini salvate. Un ladro che ottiene una frase seed può usare quelle parole per aprire il wallet su un altro dispositivo e trasferire i fondi.

La campagna ha usato anche DarkSword, un altro strumento in grado di rubare dati dei wallet, di cui i ricercatori di Google avevano anch’essi lanciato l’allarme a marzo.

In un avviso del 6 novembre su DarkSword, la società di sicurezza blockchain CertiK ha esortato gli utenti iPhone ad aggiornare il software e a tenere le frasi seed lontane da Note, foto e screenshot. Ha inoltre consigliato di evitare link sconosciuti e di usare un hardware wallet per le disponibilità più consistenti.

Correlato: La SEC accusa 8 aziende per piattaforme crypto false legate a una frode da 37 milioni di dollari