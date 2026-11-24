Il produttore di wallet hardware Bitcoin Coinkite ha illustrato come una vulnerabilità di sicurezza nei suoi dispositivi Coldcard sia rimasta inosservata per oltre cinque anni nonostante diverse verifiche di sicurezza indipendenti, comprese quelle che utilizzavano l’intelligenza artificiale (IA).

In un’ rapporto post-mortem del 23 novembre, Coinkite ha dichiarato che, sebbene i suoi controlli di sicurezza avessero confermato che i wallet disponevano del sistema corretto per generare frasi di recupero sicure, l’azienda non aveva mai verificato se i wallet lo stessero effettivamente utilizzando. Di conseguenza, un errore software ha fatto sì che i wallet utilizzassero invece un sistema più debole, rendendo le frasi di recupero più facili da indovinare per gli hacker.

Un wallet hardware Bitcoin è un dispositivo fisico che conserva offline le chiavi private, mentre una frase di recupero è una serie di parole che consente agli utenti di ripristinare l’accesso ai propri fondi se il dispositivo viene perso o danneggiato.

Coinkite ha dichiarato che almeno 15 verifiche di sicurezza indipendenti e attività di ricerca non erano riuscite a individuare la vulnerabilità prima dell’inizio dei furti. Ha aggiunto che il sistema più debole era passato inosservato perché le frasi di recupero sembravano normali e potevano comunque superare alcuni test di sicurezza.

La vulnerabilità ha permesso agli hacker di rubare almeno 1.789 Bitcoin (BTC), per un valore di circa 114,7 milioni di dollari all’epoca dei furti, secondo quanto riportato da Galaxy Research ad agosto. Coinkite ha dichiarato di aver risolto la vulnerabilità il 31 luglio e di aver introdotto ulteriori misure di sicurezza ad agosto.

Cosa succederà ora?

Secondo il rapporto, al 18 novembre Coinkite aveva ricevuto circa 300 ticket di assistenza relativi a perdite e associati a 242 account. L’azienda ha inoltre dichiarato che il numero effettivo delle vittime era probabilmente più alto e che sta ancora valutando come aiutare i clienti interessati, ma non ha ancora deciso un piano di risarcimento.

Coinkite ha dichiarato di non sapere ancora chi abbia rubato i fondi o come gli hacker abbiano individuato la vulnerabilità. L’azienda ha affermato che anche le autorità di polizia stanno indagando sui furti e che il Canadian Centre for Cyber Security ha aperto un caso separato.

L’azienda continua a esortare gli utenti interessati ad aggiornare il software, creare nuove frasi di recupero e trasferire i propri fondi in nuovi wallet, avvertendo che gli aggiornamenti software non possono rendere sicure le frasi di recupero precedentemente interessate.

Cointelegraph ha contattato Coinkite per un commento sui suoi piani di risarcimento, ma al momento della pubblicazione non aveva ancora ricevuto risposta.

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