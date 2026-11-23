L’investitore miliardario Bill Ackman ha avvertito domenica che la Federal Reserve rischia di spingere gli Stati Uniti e il mondo verso una recessione se continuerà ad aumentare i tassi d’interesse nel tentativo di riportare l’inflazione al 2%, sostenendo che le condizioni finanziarie si sono già inasprite “massicciamente”.

In un post su X, il gestore di hedge fund ha sostenuto che gli investimenti necessari nella spesa militare globale, nei dazi e nelle ingenti infrastrutture per l’intelligenza artificiale e l’energia rendono il 3% un obiettivo d’inflazione più realistico per la Fed.

“La Fed spingerà gli Stati Uniti e il mondo verso una recessione se continuerà ad aumentare i tassi nel tentativo fallito di riportare l’inflazione al 2%”, ha dichiarato.

Le dichiarazioni di Ackman sono arrivate un giorno dopo che il segretario al Tesoro degli Stati Uniti Scott Bessent aveva citato i commenti restrittivi dei funzionari della Fed tra i fattori alla base del sell-off azionario della scorsa settimana.

“Molte persone ritengono che potrebbero commettere un errore di politica monetaria se inasprissero eccessivamente le condizioni”, ha dichiarato Bessent domenica a CBS.

L’avvertimento arriva mentre i funzionari della Federal Reserve restano divisi sui rialzi dei tassi.

A ottobre, la Federal Reserve ha mantenuto il tasso di riferimento tra il 3,75% e il 4% con un voto di 10-2, con entrambi i dissenzienti favorevoli a un rialzo di un quarto di punto.

Una delle dissenzienti era la governatrice della Federal Reserve Lisa Cook, che venerdì ha sostenuto che le condizioni finanziarie fossero ancora troppo accomodanti per riportare l’inflazione al 2%.

Ha affermato che si stimava che l’inflazione avesse raggiunto il 3,8% a ottobre e ha avvertito che ritardare i rialzi dei tassi potrebbe costringere la banca centrale ad aumentarli in modo più deciso in seguito.

“In un contesto diverso, il Comitato potrebbe permettersi di essere paziente, ma continuo a ritenere che in questo clima economico non disponiamo di questo lusso”, ha dichiarato.

La prossima decisione è prevista per il 9 dicembre, con CME FedWatch che al momento della stesura stima intorno al 91,2% la probabilità di un rialzo di un quarto di punto a dicembre.

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