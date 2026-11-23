Trump rinnova l’appello affinché Nvidia riassuma Jensen Huang
In un post pubblicato lunedì su Truth Social, Trump ha affermato che riassumere Jensen Huang andrebbe a vantaggio sia di Nvidia sia degli Stati Uniti.
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha nuovamente esortato il consiglio di amministrazione di Nvidia a riassumere il cofondatore Jensen Huang, pochi giorni dopo che il produttore di chip aveva dichiarato di non volerlo reintegrare.
«Spero che il consiglio di amministrazione di Nvidia riassuma Jensen Huang. Sarebbe la cosa migliore per l’azienda e anche per gli Stati Uniti», Trump ha scritto in un post pubblicato lunedì su Truth Social.
Trump aveva già chiesto il ritorno di Huang venerdì, dicendo ai giornalisti, dopo il suo viaggio in Asia, di volere che l’ex dirigente di Nvidia «facesse delle grandi scuse e tornasse».
Le dichiarazioni di Trump arrivano dopo che anche il segretario al Tesoro degli Stati Uniti Scott Bessent ha apparentemente ammorbidito i suoi precedenti appelli affinché il consiglio di amministrazione della società attuasse un «cambiamento radicale» e cercasse una nuova leadership all’esterno.
Alla domanda, domenica, se il recente sostegno di Trump a Huang contraddicesse il suo stesso appello, Bessent ha rifiutato di dire se Huang dovesse tornare.
«Penso che dobbiamo vedere dove si ferma la responsabilità», ha detto, riferendosi a un’eventuale non conformità ai controlli statunitensi sulle esportazioni.
Polymarket mostra che i trader hanno attribuito una probabilità del 37% al ritorno di Huang in Nvidia entro il 31 dicembre 2027.
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