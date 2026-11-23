Più della metà dei wallet che hanno ottenuto l’accesso alla cena di domenica dedicata alla memecoin di Donald Trump ha ricevuto token TRUMP da exchange di criptovalute che escludono gli utenti statunitensi, secondo un’analisi del gruppo per la tutela dei consumatori Public Citizen.

Trump ospiterà la sua seconda cena per i principali detentori della sua memecoin al Trump National Golf Club di Sterling, in Virginia, più di un anno dopo la cena inaugurale del maggio 2025. La cena mette a disposizione fino a 185 posti, assegnati in base alle partecipazioni TRUMP ponderate per il tempo.

Public Citizen ha ricondotto 66 dei 130 wallet presenti nella classifica pubblica a exchange tra cui Binance (l’exchange globale), Bybit e BloFin, che non sono autorizzati a servire cittadini statunitensi. L’elenco comprendeva anche 15 dei 29 wallet che avevano ottenuto l’accesso a un ricevimento VIP con il presidente.

«Se questi divieti vengono applicati, molte delle persone che aspirano a un posto al tavolo del presidente non vivono negli Stati Uniti», ha dichiarato Zach Everson, direttore della ricerca di Public Citizen.

Gli eventi dedicati alla memecoin di Trump hanno suscitato dubbi sulla possibilità che gli acquirenti stranieri possano, in sostanza, comprare l’accesso al presidente. I parlamentari democratici hanno chiesto alla Casa Bianca di pubblicare la lista degli invitati alla prima cena del maggio 2025, mentre alcuni hanno partecipato a una protesta fuori dal golf club. A ottobre hanno rinnovato la richiesta.

Chi ha ottenuto l’accesso alla cena dedicata alla memecoin di Trump?

FastX, una piattaforma di trading di criptovalute legata a Singapore, era il wallet al primo posto in classifica, con 1,65 milioni di dollari in TRUMP al momento dell’istantanea del 16 novembre.

Secondo Public Citizen, il wallet al terzo posto in classifica è stato collegato a Unitas, un emittente di stablecoin gestito da una società delle Isole Vergini Britanniche.

Morten Christensen, imprenditore della criptovaluta originario dei Paesi Bassi e fondatore e CEO di AirdropAlert, ha condiviso su X una foto della cena di gala di Trump. Si è classificato al 26° posto con 45.351 dollari in partecipazioni TRUMP ponderate per il tempo.

Public Citizen ha inoltre identificato 14 wallet che sospetta fossero controllati dalla stessa persona o dallo stesso gruppo. Ognuno ha ricevuto circa 3.700 token TRUMP da Binance a ottobre, prima di essere svuotato nelle settimane precedenti alla scadenza.

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Justin Sun, fondatore di Tron e detentore al primo posto alla cena del maggio 2025, avrebbe dovuto saltare l’evento, secondo The Wall Street Journal.

Nel frattempo, Trump è uno dei relatori principali dell’evento, e tra gli invitati figurano anche Floyd Mayweather, l’investitore di “Shark Tank” Kevin O’Leary, l’ex giocatore NBA Tristan Thompson e il mentalista Lior Suchard.

Il token Trump è in calo del 99% dal picco

La cena di gala si svolge mentre il token TRUMP viene scambiato a un prezzo inferiore del 98,8% rispetto al suo massimo storico di 75,35 dollari.

Trump ha tenuto la prima cena per i detentori di TRUMP nel maggio 2025 al Trump National Golf Club di Sterling, in Virginia, quando il token veniva scambiato a 14,43 dollari. Quando ha organizzato il suo secondo evento dedicato alla memecoin, una conferenza e un pranzo a Mar-a-Lago, a Palm Beach, in Florida, il token era già sceso a 2,88 dollari.

Al momento della stesura, il token TRUMP viene scambiato a 0,89 dollari.

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