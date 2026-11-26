Il gestore di password 1Password ha reso noto mercoledì che un attaccante ha rubato nomi e indirizzi e-mail appartenenti ad alcuni clienti dopo aver violato i suoi sistemi backend.

I vault dei clienti e il loro contenuto non sono stati interessati, ma 1Password ha dichiarato che la violazione potrebbe portare a tentativi di phishing sotto forma di e-mail, messaggi o chiamate inattesi.

La società ha dichiarato di aver iniziato a indagare giovedì scorso, dopo aver scoperto segnali che indicavano che un attaccante aveva ottenuto l’accesso all’account GitHub di un dipendente. L’attaccante ha utilizzato l’account per accedere al codice sorgente e inviare codice dannoso ai servizi backend, consentendogli di estrarre i dati dei clienti.

«Questi dati includevano i nomi e gli indirizzi e-mail dei clienti, oltre a metadati interni non segreti sull’account. In nessun momento il contenuto dei vault dei clienti è stato consultato dall’attaccante o è stato a sua disposizione», ha dichiarato la società.

Il gestore di password consente di conservare le password per diversi siti web e app in un unico vault crittografato. 1Password afferma che milioni di persone e oltre 200.000 aziende utilizzano il suo servizio.

Nel 2022 la società ha inoltre collaborato con il fornitore di wallet crypto Phantom per consentire agli utenti di salvare le password dei propri wallet e le frasi di recupero in 1Password.

Dopo l’attacco, 1Password ha dichiarato di aver disabilitato l’account GitHub interessato, rimosso l’accesso degli attaccanti e ruotato tutte le credenziali interne potenzialmente esposte, oltre ad aver adottato altre misure. Ha inoltre dichiarato di non aver trovato prove di acquisizioni o compromissioni di account degli utenti derivanti dall’attacco.

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