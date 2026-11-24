Il gestore patrimoniale globale BlackRock ha lanciato il suo primo fondo del mercato monetario tokenizzato nella regione Asia-Pacifico, consentendo agli investitori professionali di Hong Kong di sottoscrivere e riscattare quote utilizzando una stablecoin emessa localmente.

Secondo un report di martedì del South China Morning Post, il BlackRock HKD Digital Liquidity Fund è stato lanciato con circa 100 milioni di dollari in attività, con il gruppo bancario britannico Standard Chartered e Ant International, società di pagamenti digitali con sede a Singapore nata dal gruppo cinese Ant, tra gli investitori seed.

Il lancio consente agli investitori istituzionali di ottenere rendimenti sulle proprie stablecoin investendo direttamente nel fondo, eliminando la necessità di convertire i propri asset digitali in valuta tradizionale prima dell’investimento.

Il dollaro di Hong Kong, distinto dallo yuan della Cina continentale, è ancorato al dollaro statunitense dal 1983.

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Gli investitori seed di BlackRock svolgono anche ruoli più ampi nelle operazioni e nell’adozione del fondo.

Le sottoscrizioni e i riscatti possono essere effettuati utilizzando HKDAP, una stablecoin ancorata al dollaro di Hong Kong emessa da Anchorpoint Financial, una joint venture tra Standard Chartered, la società di telecomunicazioni HKT e la società di investimento blockchain Animoca Brands. Standard Chartered svolge inoltre il ruolo di custode, amministratore, trustee e agente di tokenizzazione del fondo.

Per Ant International, l’integrazione del fondo sosterrebbe la gestione della liquidità 24/7 nelle sue attività globali. Secondo le informazioni divulgate dalla società, i suoi servizi di pagamento supportano più di 300 metodi di pagamento in 220 mercati ed elaborano in media oltre 20 milioni di transazioni al giorno.

La documentazione di BlackRock mostra che il fondo ha iniziato a operare il 16 novembre, investendo principalmente in titoli a breve termine emessi o garantiti da governi e in depositi bancari di elevata qualità, con un rendimento netto a sette giorni del 2,03% a martedì. Il fondo può inoltre accettare depositi tokenizzati, mentre gli investitori retail sono limitati ai dollari di Hong Kong convenzionali.

Il lancio del fondo segue l’ annuncio del 19 novembre di HSBC secondo cui i clienti retail avrebbero potuto investire in un fondo del mercato monetario tokenizzato utilizzando la sua stablecoin ancorata al dollaro di Hong Kong, RedCoin (RCHKD). HSBC e Anchorpoint Financial hanno ottenuto ad aprile le prime due licenze per emittenti di stablecoin di Hong Kong, otto mesi dopo l’entrata in vigore del quadro normativo della città sulle stablecoin.

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