Nvidia ha accettato di pagare 290 milioni di dollari per transigere una causa intentata dagli azionisti nel 2018, che accusavano il produttore di chip di aver ingannato gli investitori sull’entità con cui il mining di criptovalute alimentava i ricavi della divisione gaming, secondo un atto giudiziario depositato martedì.

L’accordo proposto, che richiede l’approvazione del tribunale, riguarda gli investitori che hanno acquistato o altrimenti acquisito azioni ordinarie Nvidia tra il 10 agosto 2017 e il 15 novembre 2018 e che hanno subito perdite ammissibili.

La causa è stata inizialmente intentata da un fondo affiliato a un sindacato statunitense di lavoratori siderurgici; in seguito, il gestore patrimoniale svedese Öhman Fonder e il fondo pensione olandese PGB sono stati nominati rappresentanti principali degli attori. Gli investitori hanno sostenuto che Nvidia avesse travisato l’origine della domanda per le sue unità di elaborazione grafica (GPU) destinate al gaming.

Durante il boom delle criptovalute del 2017–2018, i miner acquistavano le GPU GeForce di Nvidia per minare criptovalute, con vendite registrate come ricavi del gaming. Un’analisi commissionata dagli attori ha stimato che Nvidia avesse sottostimato di 1,1 miliardi di dollari le vendite di GPU legate alle criptovalute tra maggio 2017 e luglio 2018.

Nel novembre 2018, Nvidia ha ridotto le previsioni sui ricavi trimestrali a causa dell’indebolimento della domanda legata al mining. Il titolo è sceso del 28,5% nelle due sessioni di negoziazione successive, secondo gli attori. Nvidia ha contestato le accuse, sostenendo di non poter quantificare in modo affidabile l’impatto della domanda legata al mining di criptovalute sui ricavi del gaming.

La causa è stata archiviata nel 2021, prima che una corte d’appello federale riattivasse nel 2023 le richieste contro Nvidia e l’amministratore delegato Jensen Huang. La Corte Suprema degli Stati Uniti ha respinto il ricorso relativo al caso senza pronunciarsi nel merito nel dicembre 2024, e nel marzo 2026 la causa è stata certificata come class action.

Secondo gli avvocati degli attori, l’accordo rappresenta circa il 14% dei danni complessivi richiesti dagli investitori, e gli stessi intendono chiedere fino al 21,4% del fondo dell’accordo in spese legali.

L’udienza per l’approvazione preliminare dell’accordo proposto è fissata al 4 febbraio 2027.

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