I riscatti netti tra le 11 stablecoin monitorate dalla società di ricerca crypto Kaiko hanno raggiunto circa 12 miliardi di dollari nei 30 giorni fino al 13 novembre, riecheggiando un modello osservato dagli analisti durante il mercato ribassista del 2022.

USDt di Tether (USDT) e USDC di Circle (USDC), le due maggiori stablecoin, hanno chiuso il periodo con circa il 4% in meno di token in circolazione ciascuna. Dal 13 novembre, l’offerta totale di stablecoin è diminuita solo dello 0,4%, mentre quella di USDC è leggermente aumentata.

«La contrazione sembra riflettere capitali che lasciano il settore crypto, anziché una rotazione al suo interno», ha dichiarato a Cointelegraph l’analista di Kaiko Andrew Yang.

Yang ha affermato che i riscatti hanno lasciato i trader con meno stablecoin disponibili per acquistare crypto.

Il cash-out ha coinciso con deflussi dagli ETF spot su Bitcoin negli Stati Uniti e con un cambiamento nelle aspettative verso una politica della Federal Reserve più restrittiva.

Il trading di USDT rallenta, mentre i trasferimenti on-chain tengono

Secondo Kaiko, nell’ultimo mese il volume di trading giornaliero delle coppie con USDT è stato circa la metà della media del 2025. I market maker di Bitcoin (BTC) hanno continuato a inserire ordini vicini al prezzo di mercato.

Il valore in dollari degli ordini di acquisto o vendita di Bitcoin entro l’1% dal suo prezzo di mercato è diminuito di circa il 15% nell’ultimo mese. Misurati in Bitcoin, nel complesso tali ordini erano più consistenti del 9%, ha affermato Yang.

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Quasi il 90% del calo dell’offerta di stablecoin negli ultimi 30 giorni proviene da Ethereum, un importante hub per gli exchange e la finanza decentralizzata. Su Tron, una rete più comunemente utilizzata per i pagamenti, l’offerta di stablecoin è diminuita solo dell’1,4%, secondo Kaiko.

Source: Kaiko

I trasferimenti on-chain di USDT e USDC hanno registrato una media di circa 157 miliardi di dollari al giorno finora in questo trimestre. Il dato è superiore alla media giornaliera di 130 miliardi di dollari del 2025, sebbene inferiore al ritmo del quarto trimestre dello scorso anno, ha dichiarato Kaiko.

Confronto tra il deflusso attuale e quello del 2022

Durante il mercato ribassista del 2022–2023, l’aumento dei tassi d’interesse e il calo dei prezzi delle criptovalute hanno alimentato mesi di riscatti dalle stablecoin garantite da valute fiat, ha dichiarato Yang. Ha descritto l’attuale contrazione come molto più contenuta e ha indicato un confronto più recente. L’offerta di stablecoin è diminuita da metà maggio a giugno di quest’anno, prima di stabilizzarsi ad agosto.

Per USDT, l’ultimo calo è il più consistente dal 2022, ha dichiarato Julio Moreno, responsabile della ricerca presso la società di analisi blockchain CryptoQuant. La sua capitalizzazione di mercato è diminuita di 9 miliardi di dollari negli ultimi 60 giorni, un calo che Moreno ha collegato a un più ampio ritiro dagli asset rischiosi, comprese azioni e materie prime.

Fonte: CryptoQuant

Moreno monitora l’offerta di USDT come misura dei fondi disponibili per il trading. Gli exchange detengono il 51% degli USDT in circolazione su Ethereum, ha dichiarato a Cointelegraph.

L’offerta di USDT si stava riducendo anche quando Bitcoin ha toccato il minimo nel novembre 2022, ha dichiarato Moreno.

Ha dichiarato che l’offerta di stablecoin dovrebbe tornare a crescere «affinché la liquidità migliori e il mercato si riprenda».

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