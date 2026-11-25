I trasferimenti on-chain di USDT e USDC hanno registrato una media di circa 157 miliardi di dollari al giorno finora in questo trimestre. Il dato è superiore alla media giornaliera di 130 miliardi di dollari del 2025, sebbene inferiore al ritmo del quarto trimestre dello scorso anno, ha dichiarato Kaiko.
Durante il mercato ribassista del 2022–2023, l’aumento dei tassi d’interesse e il calo dei prezzi delle criptovalute hanno alimentato mesi di riscatti dalle stablecoin garantite da valute fiat, ha dichiarato Yang. Ha descritto l’attuale contrazione come molto più contenuta e ha indicato un confronto più recente. L’offerta di stablecoin è diminuita da metà maggio a giugno di quest’anno, prima di stabilizzarsi ad agosto.
Per USDT, l’ultimo calo è il più consistente dal 2022, ha dichiarato Julio Moreno, responsabile della ricerca presso la società di analisi blockchain CryptoQuant. La sua capitalizzazione di mercato è diminuita di 9 miliardi di dollari negli ultimi 60 giorni, un calo che Moreno ha collegato a un più ampio ritiro dagli asset rischiosi, comprese azioni e materie prime.
Fonte: CryptoQuant
Moreno monitora l’offerta di USDT come misura dei fondi disponibili per il trading. Gli exchange detengono il 51% degli USDT in circolazione su Ethereum, ha dichiarato a Cointelegraph.
L’offerta di USDT si stava riducendo anche quando Bitcoin ha toccato il minimo nel novembre 2022, ha dichiarato Moreno.
Ha dichiarato che l’offerta di stablecoin dovrebbe tornare a crescere «affinché la liquidità migliori e il mercato si riprenda».
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