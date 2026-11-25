L’exchange decentralizzato basato su Solana Velocity ha dichiarato mercoledì di aver sospeso tutte le transazioni mentre il suo team lavora per correggere un bug.

«I depositi degli utenti sono al sicuro», ha dichiarato Velocity in un post su X, aggiungendo che il protocollo resterà in pausa finché non sarà sicuro riprendere le attività.

Velocity è la versione ricostruita e forkata di Drift Protocol, che è stato violato ad aprile. Velocity è stato rilanciato con il nuovo nome a settembre.

A differenza di Drift Protocol, il DEX Velocity si concentra esclusivamente sul trading di futures perpetui, eliminando il trading spot autonomo. I dati di DefiLlama mostrano che il suo volume sui futures perpetui ha registrato un aumento significativo a novembre, con il maggiore picco di volume il 18 e 19 novembre.

Velocity ha dichiarato che condividerà maggiori dettagli sul bug sui social media.

Drift ha riferito perdite per circa 295 milioni di dollari a causa di un attacco del 1° aprile, attribuito al gruppo nordcoreano UNC6862, una sigla classificata come gruppo di minaccia.

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