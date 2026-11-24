La Banca nazionale svizzera (SNB), UBS, SIX e altre istituzioni finanziarie hanno annunciato martedì uno studio per valutare se un registro condiviso possa regolare transazioni nazionali e transfrontaliere che coinvolgono asset tokenizzati.

Tra gli altri partecipanti figurano Zürcher Kantonalbank, PostFinance, Banque Cantonale Vaudoise, Basler Kantonalbank, Sygnum Bank e la piattaforma di regolamento Seturion, ha dichiarato la banca centrale nel suo annuncio.

Il proposto Swiss Financial Ledger porterebbe il denaro della banca centrale, quello delle banche commerciali e i titoli su un’unica piattaforma. I partecipanti valuteranno benefici e rischi, confronteranno i diversi modelli ed esamineranno come governare e gestire il registro. La SNB ha dichiarato che lo studio lascia aperta la questione se il registro verrà lanciato o se la banca centrale emetterà denaro tokenizzato per le istituzioni finanziarie.

L’iniziativa fa parte del Project Helvetia della SNB, che analizza come regolare le transazioni di asset tokenizzati in denaro della banca centrale.

Si basa inoltre sul Project Agorá, un’iniziativa della Banca dei regolamenti internazionali e dell’Institute of International Finance, che analizza se la tokenizzazione possa rendere i pagamenti transfrontalieri all’ingrosso più veloci, economici e sicuri.

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