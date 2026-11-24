Lunedì, un prestatore del pool stUSDS di Sky Protocol ha proposto che il progetto utilizzi da 40 a 50 milioni di dollari delle proprie riserve per acquistare token SKY dai mutuatari, liberando fondi per i depositanti che hanno avuto difficoltà a prelevare.

I depositanti prestano USDS, la stablecoin ancorata al dollaro di Sky, a mutuatari che forniscono SKY in staking come garanzia. Dal 10 novembre, il pool è stato utilizzato quasi completamente o completamente, costringendo i depositanti a fare affidamento su nuovi depositi o sui rimborsi dei prestiti per poter prelevare.

Il prestatore, che pubblica con il nome Conquercube, ha chiesto di votare su un riacquisto over-the-counter. Ogni vendita utilizzerebbe i proventi in USDS per rimborsare il prestito del venditore nella stessa transazione. Conquercube ha stimato che il riacquisto potrebbe ridurre l’utilizzo a una percentuale compresa tra il 68% e il 74%.

La società di analisi blockchain Bitquery ha rilevato che, a giovedì, un wallet collegato al cofondatore di Sky Rune Christensen rappresentava il 48% del debito garantito dal pool.

Christensen ha riconosciuto lunedì che il suo indebitamento ha contribuito alle difficoltà dei depositanti nel prelevare i fondi. Ha affermato di aver rimborsato 3 milioni di USDS e di dovere ancora circa 77 milioni di USDS su prestiti garantiti dai suoi SKY in staking. Per rimborsare il saldo, ha detto che stava valutando la vendita diretta di una parte dei suoi token SKY a investitori istituzionali.

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