Grafico dello sconto anomalo di Bitcoin su Kraken, realizzato da Cointelegraph con l’assistenza dell’IA.
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Lo studio di Coinbase Institutional su oltre 40 exchange ha rilevato che i volumi spot di Bitcoin nei giorni feriali del 2025 erano da due a tre volte superiori a quelli del fine settimana. Per un desk che divide una vendita in ordini più piccoli, il vantaggio di aspettare dipende dalla rapidità con cui gli acquirenti ricostituiscono le offerte e dal prezzo a cui lo fanno.
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