Uno spread denaro-lettera ridotto può nascondere il costo della vendita di 10 Bitcoin. Se la migliore offerta copre solo una parte dell’ordine, un desk che intende vendere immediatamente l’intero importo deve accettare prezzi più bassi per il saldo.

Da venerdì sera a sabato mattina, 592,24 Bitcoin (BTC) sono passati di mano sul mercato in dollari canadesi di Kraken a una media di 51.886 dollari canadesi per coin. Al tasso di cambio di venerdì della Bank of Canada, il benchmark era di 82.798 CA$ per coin.

Il prezzo disponibile per i venditori variava persino nell’arco di un singolo secondo di sabato. Sul mercato in dollari canadesi, il primo dei 104 fill ha spuntato 31.000 CA$ per coin. Sui 10,42 BTC venduti, la media è stata di 25.505 CA$, quasi il 18% in meno.

Grafico dello sconto anomalo di Bitcoin su Kraken, realizzato da Cointelegraph con l’assistenza dell’IA.

Correlato: Il prezzo di Bitcoin scende a 60.000 dollari mentre Anthropic crolla a 87 dollari nel sell-off tecnologico

Lo studio di Coinbase Institutional su oltre 40 exchange ha rilevato che i volumi spot di Bitcoin nei giorni feriali del 2025 erano da due a tre volte superiori a quelli del fine settimana. Per un desk che divide una vendita in ordini più piccoli, il vantaggio di aspettare dipende dalla rapidità con cui gli acquirenti ricostituiscono le offerte e dal prezzo a cui lo fanno.

Iscriviti alla newsletter Daybreak di Cointelegraph per saperne di più...

Magazine: Gli agenti IA utilizzano carte di credito. Che fine fa la crypto?