Cross River Bank e la società di finanziamento al consumo LendingUSA hanno lanciato un programma di prestiti garantiti da Bitcoin che offre finanziamenti fino a 250.000 $, consentendo ai mutuatari idonei di accedere a fondi senza vendere le proprie disponibilità in Bitcoin.

Secondo un’ annuncio di lunedì, i mutuatari possono richiedere prestiti da 10.000 a 250.000 $, utilizzando i propri Bitcoin (BTC) come garanzia. Possono prendere in prestito il 30%, il 50% o il 70% del valore delle proprie monete, a seconda delle condizioni del prestito. I mutuatari idonei possono effettuare pagamenti di soli interessi per tutta la durata del prestito oppure rinviare i pagamenti fino alla scadenza.

Tuttavia, i prestiti comportano rischi se il prezzo di Bitcoin diminuisce. Ai mutuatari potrebbe essere richiesto di fornire garanzie aggiuntive o rimborsare parte dei prestiti; i Bitcoin dati in garanzia potrebbero essere liquidati qualora i requisiti relativi alle garanzie non fossero rispettati.

Lunedì, alle 16:13 UTC, Bitcoin veniva scambiato a 62.788 $, in rialzo del 3,03% nelle 24 ore precedenti ma in calo del 28,20% dall’inizio dell’anno, secondo i dati di TradingView.

La partnership segna il primo programma di prestiti garantiti da Bitcoin di Cross River in qualità di originator. I Bitcoin dati in garanzia saranno custoditi da un depositario qualificato di terze parti per tutta la durata del prestito.

Tra gli altri finanziatori che offrono prestiti garantiti da Bitcoin figurano Ledn, che offre prestiti garantiti da criptovalute dal 2018, e Coinbase, che ha introdotto prestiti garantiti da Bitcoin tramite Morpho nel gennaio 2025. Sono coinvolte anche banche statunitensi, tra cui Column N.A., che origina alcuni prestiti offerti tramite Strike, e Fortis Bank, che partecipa ad accordi di finanziamento commerciale con Unchained.