L’ex direttrice operativa di FTX Constance Waing ha definito razzista la rappresentazione del fondatore di Binance Changpeng Zhao in The Altruists, sostenendo che si basasse su stereotipi della mafia asiatica.

«È molto razzista», ha dichiarato Waing a Cointelegraph durante l’episodio di mercoledì del programma Chain Reaction su X Spaces.

Waing ha contestato una scena in cui il fondatore di FTX Sam Bankman-Fried e l’ex CEO di Alameda Research Caroline Ellison entrano da una porta sul retro per incontrare Zhao, noto anche come «CZ». Secondo Waing, la scena rappresenta Zhao come una figura della mafia asiatica che «cerca di coinvolgere queste due persone innocenti in qualcosa di negativo».

The Altruists, presentata in anteprima giovedì, è una drammatizzazione dell’ascesa e del declino dell’impero crypto di Bankman-Fried. Un tempo considerato il golden boy del settore crypto, Bankman-Fried ha guidato FTX fino al suo crollo nel novembre 2022, quando una corsa ai depositi dei clienti ha portato alla luce un ammanco di diversi miliardi di dollari.

Nel quarto episodio, il personaggio di Zhao esorta Bankman-Fried ed Ellison a concedere ad Alameda Research un accesso anticipato agli ordini dei clienti di FTX, così da poter operare prima di loro.

La scena ha suscitato critiche da parte dello stesso Zhao, che l’ha definita «folle» e, in un post su X, si è chiesto quale impatto avrebbe avuto sulla percezione pubblica.

Anche il cofondatore di Ethereum Vitalik Buterin ha criticato la scena per aver esagerato l’accento di Zhao e si è chiesto se la rappresentazione fosse razzista.

Il creatore della serie Graham Moore ha identificato la scena come frutto della fantasia in un saggio di venerdì per Vulture, scrivendo che «non ci sono prove che CZ abbia mai fatto specificamente pressione su FTX affinché operasse in anticipo sugli ordini».

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Waing ricorda le perdite dei dipendenti di FTX e le scuse di Bankman-Fried

Waing ha guardato la serie insieme a ex colleghi di FTX e Alameda e ha concluso che è «completamente inventata». Ha contestato la rappresentazione delle feste in ufficio, dei rapporti tra dirigenti e della propria reazione ai problemi dell’exchange.

Secondo Waing, molti dipendenti di FTX tenevano tutto il proprio denaro sull’exchange prima del suo crollo. Un dipendente a Hong Kong non poteva permettersi un biglietto per tornare a casa, quindi qualcun altro dovette acquistarlo per lui.

Waing è rimasta alle Bahamas dopo il crollo di FTX per ottenere risposte da Bankman-Fried.

«L’unica cosa che Sam mi ha detto è stata: “Mi dispiace, ho fatto un casino”», ha raccontato Waing, ricordando la loro ultima conversazione prima della sua estradizione negli Stati Uniti.

Ha detto di non aver ricevuto spiegazioni oltre a quanto dichiarato da Bankman-Fried nelle interviste pubbliche e di non aver parlato con lui né con Ellison da quel periodo.

Bankman-Fried è stato condannato per sette capi d’accusa per frode e associazione a delinquere e nel marzo 2024 è stato condannato a 25 anni di carcere. Ellison si è dichiarata colpevole nel dicembre 2022 e ha testimoniato contro Bankman-Fried. A settembre 2024 ha ricevuto una condanna a due anni di carcere.

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