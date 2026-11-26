Aggiornamento (26 novembre, ore 13:00 UTC): questo articolo è stato aggiornato con la dichiarazione di Zodia Custody, che chiarisce la tempistica dell’incidente, le informazioni a cui è stato effettuato l’accesso e il fatto che finora non sono state rilevate transazioni non autorizzate.

L’unità di custodia di criptovalute di Standard Chartered, Zodia Custody, ha subito una violazione della sicurezza che ha esposto alcune informazioni su clienti e dipendenti.

Lunedì Zodia ha rilevato tentativi di sondare la sua piattaforma e, a titolo precauzionale, ha temporaneamente disattivato la sua API business-to-business, ha dichiarato giovedì il CEO Richard Clark in una dichiarazione. La società ha ripristinato il servizio dopo aver implementato ulteriori misure di sicurezza.

Martedì, il monitoraggio ha rivelato che una parte non autorizzata aveva avuto accesso a dettagli pubblicamente disponibili sull’organizzazione e ai nomi e agli indirizzi email aziendali di un numero ridotto di clienti e dipendenti.

L’indagine di Zodia non ha rilevato transazioni non autorizzate.

Cointelegraph ha contattato Standard Chartered e Zodia Custody per un commento, ma non ha ricevuto una risposta immediata.

La violazione si verifica poco più di un mese dopo che Standard Chartered ha firmato accordi definitivi per acquisire le entità operative regolamentate di Zodia Custody e integrare la sua attività di custodia di criptovalute nelle attività esistenti di Securities Services della banca.

Secondo quanto riferito, ad aprile Standard Chartered aveva iniziato a valutare l’integrazione dell’ attività di custodia di criptovalute di Zodia. A settembre, inoltre, l’istituto di credito con sede nel Regno Unito ha ampliato i suoi servizi crypto, quando Standard Chartered ha lanciato il trading spot di Bitcoin (BTC) ed Ether (ETH) per clienti istituzionali negli Emirati Arabi Uniti.

Correlato: Standard Chartered vacilla sulla previsione di Bitcoin a 100.000 dollari a fine anno: potrebbe essere «troppo bassa»