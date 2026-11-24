Google immagina i generi in cui un utente potrebbe ritrovarsi a recitare. Fonte: USPTO
In un altro esempio, Google descrive un utente che ha recentemente guardato un video su un giocatore di cricket nella Coppa del Mondo di cricket.
«Il video dovrebbe incorporare elementi della Coppa del Mondo di cricket e della recente prestazione del Giocatore 1. Forse [user_name] potrebbe fare il tifo per l'India dagli spalti o interagire in qualche modo con il Giocatore 1», ha scritto.
La proposta di Google prevede anche la possibilità di inserire spot pubblicitari. In una versione descritta nella domanda, quando uno spettatore sceglie uno spettacolo generato dall'IA, un server pubblicitario recupera il video, inserisce gli annunci e trasmette la versione risultante al televisore dello spettatore.
La domanda indica come inventori Aravind Reddy Ayuluri, ingegnere del software presso Google, e Prameela Kavya Thummuru, ingegnera di machine learning presso Google.
Cointelegraph ha contattato Google per un commento.
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