Google ha depositato una domanda di brevetto per un sistema che utilizza le informazioni in suo possesso su di te per creare un canale televisivo personalizzato generato dall'IA, ricco di programmi in cui sei tu il protagonista.

Il brevetto, depositato il 13 maggio 2025 e pubblicato giovedì dall'Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti, descrive un sistema chiamato «My Channel», ricco di contenuti generati dall'IA e adattati alla cronologia di visione e ai dati demografici dell'utente. Il sistema potrebbe utilizzare foto o video dello spettatore per creare una somiglianza digitale e generare una voce sintetica per i dialoghi del suo personaggio.

«Sei un modello di generazione video personalizzato. Genera un video personalizzato per un utente in cui l'utente interpreterà il protagonista», recita l'esempio di prompt per l'IA.

«Il video personalizzato generato include caratteristiche basate sul <user_profile>. Il video personalizzato generato segue lo stile e il formato dei <top_watches> dell'utente. Il video personalizzato generato rispetta i <preferred_genres> dell'utente, ma la narrazione del video personalizzato generato è personalizzata».

Molte aziende depositano brevetti che non diventano mai prodotti. Tuttavia, la proposta di Google non è poi così lontana dalla realtà. In Cina, i registi che utilizzano l'IA generano ogni giorno centinaia di microdrammi televisivi di un minuto, chiamati «duanju».

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Shortical, un servizio di streaming con sede in Israele disponibile negli Stati Uniti, produce microdrammi interamente generati dall'IA accanto a titoli convenzionali. Consente persino agli utenti di sottoporre il proprio volto a un'audizione, per poter essere potenzialmente inseriti come personaggi in future microserie generate dall'IA.

Google immagina i generi in cui un utente potrebbe ritrovarsi a recitare. Fonte: USPTO

In un altro esempio, Google descrive un utente che ha recentemente guardato un video su un giocatore di cricket nella Coppa del Mondo di cricket.

«Il video dovrebbe incorporare elementi della Coppa del Mondo di cricket e della recente prestazione del Giocatore 1. Forse [user_name] potrebbe fare il tifo per l'India dagli spalti o interagire in qualche modo con il Giocatore 1», ha scritto.

La proposta di Google prevede anche la possibilità di inserire spot pubblicitari. In una versione descritta nella domanda, quando uno spettatore sceglie uno spettacolo generato dall'IA, un server pubblicitario recupera il video, inserisce gli annunci e trasmette la versione risultante al televisore dello spettatore.

La domanda indica come inventori Aravind Reddy Ayuluri, ingegnere del software presso Google, e Prameela Kavya Thummuru, ingegnera di machine learning presso Google.

Cointelegraph ha contattato Google per un commento.

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