L’open interest nei futures perpetui di Anthropic su Hyperliquid ha raggiunto il record di 186 milioni di dollari il 18 novembre. Fonte: Token Terminal
Mercoledì, anche l’OI complessivo dei mercati dei futures di Anthropic su Hyperliquid ha raggiunto il record di 186 milioni di dollari. Di questi, 86 milioni provenivano dai contratti trade.xyz, mentre Entropy.io rappresentava circa 100 milioni di dollari.
Tuttavia, secondo il rapporto di Block Scholes, i futures di Anthropic rappresentavano appena l’1% del volume totale degli scambi di Hyperliquid e solo il 3% dell’aumento degli scambi non crypto da settembre.
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Secondo DefiLlama, Binance ha registrato circa 741 milioni di dollari di scambi nei futures perpetui di Anthropic nell’arco di 24 ore, contro i 195 milioni di dollari su OKX. Il mercato Anthropic di Entropy, che opera anch’esso su Hyperliquid, ha registrato circa 80 milioni di dollari.
I tre exchange hanno registrato rispettivamente 214 milioni, 34 milioni e 110 milioni di dollari di OI. Sui 15 mercati dei futures perpetui di Anthropic, l’OI ammontava complessivamente a 520,4 milioni di dollari alle 16:50 UTC.
Giovedì, alle 17:43 UTC, le azioni di Anthropic erano scambiate a 98,49 dollari, in calo di circa il 12% rispetto al prezzo di apertura di 111,50 dollari, ma ancora quasi il 19% sopra il prezzo IPO di 83 dollari.
Anthropic si aggiunge a Saudi Aramco e SpaceX come una delle sole tre società ad aver debuttato sui mercati pubblici con una valutazione di mille miliardi di dollari.
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