Giovedì, poco prima dell’inizio delle contrattazioni del titolo, i futures perpetui di Anthropic su Hyperliquid erano prezzati entro l’1% dal prezzo di apertura delle azioni della società sul Nasdaq.

Le azioni di Anthropic hanno aperto a 111,50 dollari, in rialzo del 34,3% rispetto al prezzo di 83 dollari dell’offerta pubblica iniziale (IPO) della società, secondo diversi cruscotti di dati. Il prezzo di apertura ha valutato circa 2.000 miliardi di dollari la società creatrice del chatbot di IA Claude.

Poco prima dell’inizio delle contrattazioni, i futures di Anthropic sul mercato trade.xyz di Hyperliquid erano prezzati a 110,48 dollari, secondo Senpi, alle 16:44 circa UTC. Si trattava di appena 1,02 dollari, ovvero dello 0,91%, in meno rispetto al prezzo di apertura del titolo.

Il debutto da record riporta ancora una volta sotto i riflettori il crescente mercato crypto dei futures pre-IPO, soprattutto mentre gli exchange competono per attirare i trader che vogliono scommettere sulle grandi società prima che le loro azioni inizino a essere scambiate a Wall Street. Anche il debutto di SpaceX all’inizio di quest’anno aveva suscitato interesse tra i trader crypto, che scommettevano sul prezzo delle sue azioni attraverso futures crypto.

I futures perpetui consentono ai trader di scommettere sull’aumento o sulla diminuzione dei prezzi senza possedere le azioni sottostanti e, a differenza dei futures tradizionali, non hanno una data di scadenza e possono essere scambiati 24/7 — anche prima che una società diventi pubblica.

Gli scambi di Anthropic accelerano su Hyperliquid

Le contrattazioni su Hyperliquid sono state particolarmente intense poco prima dell’apertura delle azioni di Anthropic: il contratto su trade.xyz ha registrato un volume di scambi di 545,7 milioni di dollari nell’arco di 24 ore e un open interest (OI) di 303,3 milioni di dollari, secondo i dati di Senpi.

Lo stesso set di dati ha mostrato inoltre che il contratto veniva scambiato con un premio del 2,58% rispetto al suo prezzo oracle.

Secondo un rapporto di giovedì della società di ricerca crypto Block Scholes, questo interesse era in crescita da settimane. Il rapporto ha rilevato che dal 5 novembre il volume giornaliero degli scambi dei futures di Anthropic su Hyperliquid è stato in media di 75 milioni di dollari, rispetto ai 7 milioni di settembre.

Secondo i dati di Token Terminal, i trader sembravano inoltre scommettere sul rialzo del titolo di Anthropic: mercoledì 5.567 trader detenevano posizioni long nei futures di Anthropic su Hyperliquid, contro 1.996 trader con posizioni short.

L’open interest nei futures perpetui di Anthropic su Hyperliquid ha raggiunto il record di 186 milioni di dollari il 18 novembre. Fonte: Token Terminal

Mercoledì, anche l’OI complessivo dei mercati dei futures di Anthropic su Hyperliquid ha raggiunto il record di 186 milioni di dollari. Di questi, 86 milioni provenivano dai contratti trade.xyz, mentre Entropy.io rappresentava circa 100 milioni di dollari.

Tuttavia, secondo il rapporto di Block Scholes, i futures di Anthropic rappresentavano appena l’1% del volume totale degli scambi di Hyperliquid e solo il 3% dell’aumento degli scambi non crypto da settembre.

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Binance guida il volume dei futures di Anthropic

Secondo DefiLlama, Binance ha registrato circa 741 milioni di dollari di scambi nei futures perpetui di Anthropic nell’arco di 24 ore, contro i 195 milioni di dollari su OKX. Il mercato Anthropic di Entropy, che opera anch’esso su Hyperliquid, ha registrato circa 80 milioni di dollari.

I tre exchange hanno registrato rispettivamente 214 milioni, 34 milioni e 110 milioni di dollari di OI. Sui 15 mercati dei futures perpetui di Anthropic, l’OI ammontava complessivamente a 520,4 milioni di dollari alle 16:50 UTC.

Giovedì, alle 17:43 UTC, le azioni di Anthropic erano scambiate a 98,49 dollari, in calo di circa il 12% rispetto al prezzo di apertura di 111,50 dollari, ma ancora quasi il 19% sopra il prezzo IPO di 83 dollari.

Anthropic si aggiunge a Saudi Aramco e SpaceX come una delle sole tre società ad aver debuttato sui mercati pubblici con una valutazione di mille miliardi di dollari.

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