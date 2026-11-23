Il consiglio di amministrazione di Nvidia ha votato all’unanimità per reintegrare Jensen Huang come presidente e CEO dopo aver consultato alti funzionari del governo statunitense, concludendo che il suo ritorno non comportasse rischi per la sicurezza nazionale nonostante un’indagine in corso su una presunta operazione di intelligence straniera che lo prendeva di mira.

In un’ annuncio di lunedì, Nvidia ha dichiarato che i suoi amministratori erano soddisfatti della franchezza di Huang e della sua capacità di guidare l’azienda dopo una serie di colloqui. L’indagine indipendente proseguirà nonostante la sua reintegrazione.

Le azioni di Nvidia sono aumentate del 28,91%, a 161,82 dollari, poco dopo l’apertura dei mercati statunitensi lunedì, secondo i dati di Yahoo Finance.

La direttrice finanziaria Colette Kress, che ha ricoperto l’incarico di CEO ad interim, tornerà al suo ruolo precedente, mentre Harvey Jones resterà presidente del consiglio di amministrazione.

Il produttore di chip ha inoltre annunciato la creazione di un Comitato per la sicurezza nazionale e il controllo delle esportazioni, composto da amministratori indipendenti, con il compito di supervisionare la conformità e i rischi per la sicurezza. Nvidia intende nominare un responsabile della conformità e continuare a collaborare alle indagini governative.

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