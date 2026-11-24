Bitcoin ha faticato a mantenersi sopra i 60.000 dollari all’apertura di Wall Street di martedì, mentre i titoli statunitensi sono scesi a causa dei nuovi rischi legati ai dazi sul commercio internazionale.

Punti chiave:

Bitcoin (BTC) è sceso sotto i 59.500 dollari su Bitstamp durante la sessione di trading statunitense di martedì, mentre i mercati reagivano alle notizie su potenziali aumenti dei dazi USA.

Le azioni di Anthropic sono scese fino al 14% nella giornata, a 75,85 dollari, sotto il prezzo di offerta della società, pari a 83 dollari.

L’economista Robin Brooks ha affermato che i timori legati al rafforzamento della politica della Federal Reserve stavano contribuendo al ribasso degli asset rischiosi.



Bitcoin e titoli azionari scendono sui timori per i dazi mentre Anthropic segna nuovi minimi

I dati di TradingView hanno mostrato BTC/USD in calo di circa il 2,2% nella giornata, dopo essere sceso di quasi l’8% dal massimo di lunedì a 64.500 dollari.

Grafico a 1 ora di BTC/USD. Fonte: Cointelegraph/TradingView

Le azioni statunitensi hanno aperto in ribasso: l’S&P 500 cede lo 0,7% e l’indice Nasdaq Composite, a forte componente tecnologica, perde il 2%, mentre circolano notizie secondo cui il governo degli Stati Uniti starebbe pianificando di aumentare i dazi sulla Cina e su diverse altre economie.

Grafico a un’ora dell’indice Nasdaq Composite. Fonte: Cointelegraph/TradingView

Il Wall Street Journal ha riferito, citando persone a conoscenza della questione, che il rappresentante commerciale degli Stati Uniti Jamieson Greer potrebbe annunciare i risultati di un’indagine sui sussidi industriali esteri «già questa settimana». Secondo le fonti, i partner che hanno firmato accordi commerciali con gli Stati Uniti, come l’Unione europea, il Giappone e la Corea del Sud, potrebbero essere soggetti a dazi massimi del 15%.

Gli asset rischiosi restano fortemente sensibili alle notizie sui dazi, dopo aver registrato improvvisi episodi di volatilità da quando il presidente Donald Trump ha annunciato per la prima volta dazi ad ampio raggio nell’aprile 2025. La Corte Suprema degli Stati Uniti ha annullato i dazi imposti in base ai poteri economici d’emergenza nel febbraio 2026.

Mentre le azioni annullavano i guadagni ottenuti dopo che Nvidia aveva reintegrato il CEO Jensen Huang, le azioni di Anthropic (Nasdaq: ANT) sono scese al di sotto del prezzo della loro offerta pubblica iniziale (IPO), pari a 83 dollari. Al momento della stesura, le azioni venivano scambiate vicino al minimo storico di 75,85 dollari, in calo di circa il 14% nella giornata.

Grafico a 15 minuti delle azioni Anthropic. Fonte: Cointelegraph/TradingView

In un’analisi di lunedì, l’economista Robin Brooks ha sostenuto che i timori del mercato riguardo a ulteriori rialzi dei tassi d’interesse da parte della Federal Reserve stavano aumentando la pressione di vendita.

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«Nel brevissimo termine, i mercati stanno ovviamente tirando un sospiro di sollievo per il ritorno di Huang in Nvidia, ma la tensione di fondo nel sistema, derivante da una Fed erroneamente concentrata sui rialzi, continua ad accumularsi», ha dichiarato.

Nelle ultime settimane, i funzionari della Fed hanno adottato un linguaggio più restrittivo sull’inasprimento della politica monetaria, nonostante i dati sull’inflazione siano rimasti sostanzialmente in linea con le aspettative e i prezzi del petrolio siano scesi ai minimi da diversi mesi. Martedì, il greggio WTI statunitense è sceso a 79,07 dollari al barile, un livello che non si vedeva dal 10 agosto.

Grafico giornaliero dei CFD sul petrolio greggio WTI. Fonte: Cointelegraph/TradingView

Gli ultimi dati del FedWatch Tool continuano a mostrare probabilità di mercato schiaccianti a favore di un aumento dei tassi d’interesse della Fed di 25 punti base nella riunione del Federal Open Market Committee (FOMC) dell’8-9 dicembre.

Confronto delle probabilità relative al tasso obiettivo della Fed. Fonte: CME Group

In un discorso tenuto lunedì presso la University of Mount Saint Vincent di New York, il presidente della Fed di New York, John Williams, ha previsto che l’inflazione scenderà a un livello «appena superiore» all’obiettivo del 2% della banca centrale il prossimo anno, prima di raggiungere tale livello nel 2028.

«Dobbiamo intraprendere nel tempo azioni che ci consentano di riportare l’inflazione al nostro obiettivo del 2% in modo tempestivo e sostenibile. C’è ancora del lavoro da fare per riuscirci», ha affermato.