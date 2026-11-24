Darius Dale, fondatore e CEO di 42 Macro, afferma che la sua società ha ridotto l’esposizione a Bitcoin e aspetta segnali che indichino la fine del sell-off prima di valutare nuovi acquisti.

«Abbiamo già ridotto il rischio uscendo da Bitcoin», ha dichiarato Dale in un’intervista a Cointelegraph la scorsa settimana. «I nostri livelli di stress sono bassi. Stiamo semplicemente aspettando per comprare».

I commenti di Dale sono arrivati pochi giorni prima che Bitcoin scendesse a un minimo di due anni intorno ai 55.100 dollari sabato, sollevando dubbi sul fatto che Bitcoin abbia finalmente toccato il fondo in questo ciclo.

Tuttavia, Dale ha avvertito che un’inflazione persistentemente elevata potrebbe spingere la Fed a inasprire ulteriormente la politica monetaria, prosciugando la liquidità che sostiene Bitcoin. È ampiamente previsto che la Federal Reserve statunitense aumenti i tassi di 25 punti base nella prossima riunione del 9 dicembre.

«Bitcoin non genera utili. Bitcoin ha bisogno di liquidità per salire», ha affermato.

Al momento dell’intervista, Bitcoin veniva scambiato intorno ai 64.000 dollari. Dale ha affermato che potrebbe scendere di un ulteriore 30%-40% se il calo dell’S&P 500 dal picco del 6 ottobre raggiungesse il 20% entro Natale, portandolo a circa 38.400 dollari. Attualmente, l’S&P 500 è in calo del 7,4% rispetto a quel picco.

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Alla domanda su quando 42 Macro potrebbe valutare di nuovo l’acquisto di Bitcoin, Dale ha risposto che la società guarderà ai propri segnali di mercato.

«E una volta che passeremo a un regime di mercato orientato al rischio, una volta concluso il processo di formazione del fondo di Bitcoin e quando i nostri segnali passeranno dall’attuale fase ribassista a neutrale o forse persino di nuovo rialzista. È allora che bisogna comprare».

42 Macro vede una svolta della Fed che farà salire Bitcoin nel 2027

Nonostante la cautela nel breve termine, Dale prevede che le condizioni diventeranno più favorevoli per Bitcoin intorno alla metà del 2027, quando l’allentamento dell’inflazione potrebbe dare alla Fed spazio per allontanarsi da una politica monetaria più restrittiva.

«Pensiamo quindi che il 2027 sarà un anno fenomenale per azioni, oro e Bitcoin», ha affermato.

Dale ha affermato che la Fed potrebbe dover attendere i dati sull’inflazione del secondo trimestre prima di cambiare rotta, collocando il potenziale cambiamento alla fine di giugno o nella prima metà del terzo trimestre.

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