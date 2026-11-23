La società di Michael Saylor, Strategy, ha acquistato la scorsa settimana 457 Bitcoin per 29,6 milioni di dollari e ha speso 211,8 milioni di dollari per riacquistare le sue azioni privilegiate STRC, oltre sette volte quanto speso in Bitcoin.

La società ha pagato in media 64.898 dollari per Bitcoin (BTC) nella settimana terminata domenica, portando le sue partecipazioni a 851.305 BTC, secondo il documento depositato lunedì presso la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti. Strategy ha pagato 64,23 miliardi di dollari per tali partecipazioni, ovvero una media di 75.446 dollari per Bitcoin.

Strategy ha raccolto 176,7 milioni di dollari di proventi netti dalla vendita delle sue azioni ordinarie. Ha utilizzato 29,6 milioni di dollari per acquistare Bitcoin e 147 milioni di dollari per riacquistare azioni STRC. Ha finanziato altri 64,8 milioni di dollari di riacquisti con liquidità.

Il consiglio di amministrazione di Strategy ha inoltre aumentato il limite per il riacquisto di azioni privilegiate da 3 a 4 miliardi di dollari, lasciando 1,12 miliardi di dollari disponibili per ulteriori acquisti. Il consiglio ha autorizzato la dirigenza a trasferire fino a 1 miliardo di dollari dalla riserva che la società mantiene per i pagamenti di dividendi e interessi. Strategy può utilizzare tale liquidità per altri scopi, incluso l’acquisto di Bitcoin.

Sabato il Bitcoin è sceso a 55.081 dollari, il prezzo più basso dal settembre 2024, prima di risalire sopra i 61.000 dollari lunedì. L’investitore crypto Kyle Chassé ha stimato sabato che le partecipazioni in Bitcoin di Strategy valessero circa 47 miliardi di dollari, circa 17 miliardi in meno di quanto la società aveva pagato per acquistarle.

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