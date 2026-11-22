L’exchange di criptovalute Kraken ha dichiarato che avrebbe onorato le operazioni eseguite durante una forte svendita sui suoi mercati denominati in dollari canadesi, che sabato ha brevemente spinto Bitcoin all’equivalente di circa 17.000 dollari.

In una dichiarazione, Kraken ha dichiarato che le sue coppie di trading denominate in dollari canadesi hanno subito una forte pressione di vendita a partire dalle 20:00 UTC di venerdì, facendo scendere i prezzi significativamente al di sotto di quelli registrati su altri mercati.

L’exchange ha dichiarato che ogni ordine è stato elaborato correttamente e che i suoi team di sicurezza non hanno trovato prove di una violazione o di account compromessi. «Le operazioni eseguite restano valide», ha dichiarato Kraken.

La coppia BTC/CAD di Kraken è scesa a 24.250 dollari canadesi durante l’intervallo di 15 minuti iniziato alle 08:00 UTC di sabato, secondo i dati di trading dell’exchange.

Venerdì, il tasso di riferimento della Bank of Canada ha mostrato 1,4325 dollari canadesi per dollaro statunitense, portando il minimo di Bitcoin sul mercato Kraken denominato in dollari canadesi a circa 16.900 dollari. Si trattava di circa il 71% in meno rispetto al prezzo di Bitcoin, pari a circa 57.650 dollari, sul mercato BTC/USD di Kraken durante lo stesso intervallo di cinque minuti.

Adam Back, CEO di Blockstream, ha suggerito che un market maker sul mercato spot USD/CAD di Kraken potrebbe aver esaurito i propri fondi, causando una divergenza dei prezzi rispetto ai tassi di cambio più ampi.

Back ha dichiarato che l’arbitraggio ha successivamente diffuso la distorsione dei prezzi ad altre coppie di trading denominate in dollari canadesi. Kraken non ha confermato la spiegazione proposta da Back.

Cointelegraph ha contattato Kraken per un commento, ma non ha ricevuto risposta prima della pubblicazione.

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