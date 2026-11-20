Bitcoin è sceso a 60.000 $ dopo l’apertura di Wall Street venerdì, mentre i mercati delle criptovalute subivano il contagio di una nuova disfatta dei titoli tecnologici.

Punti chiave:

Bitcoin non è riuscito a recuperare dopo aver toccato nuovi minimi a 20 settimane di 60.000 $, mentre la disfatta dei titoli tecnologici acquistava slancio.

Le azioni di Anthropic hanno raggiunto venerdì un minimo di 87,27 $, mentre svaniva l’entusiasmo per la sua IPO record.

L’analisi ha messo in guardia da molteplici ostacoli macroeconomici destinati a contenere la forza del prezzo di BTC in futuro.



L’indice Nasdaq Composite scende a un nuovo minimo di sette mesi

I dati di TradingView hanno mostrato Bitcoin (BTC) aggirarsi intorno ai 60.000 $, il livello più basso da 20 settimane.

Grafico a un’ora di BTC/USD. Fonte: Cointelegraph/TradingView

Le azioni statunitensi hanno continuato a mostrare debolezza dopo essersi invertite durante la sessione di giovedì, mentre il debutto di Anthropic sul Nasdaq non è stato sufficiente a preservare lo slancio rialzista. ANT ha raggiunto un massimo di 115 $ prima di invertire la rotta e scendere sotto quota 100 $, arrivando fino a 87,27 $ al momento della stesura.

Grafico a cinque minuti delle azioni di Anthropic. Fonte: Cointelegraph/TradingView

L’indice Nasdaq Composite, fortemente esposto al settore tecnologico, ha aperto in calo dell’1,2%, raggiungendo 23.517 punti, il livello più basso da metà aprile.

Grafico giornaliero dell’indice Nasdaq Composite. Fonte: Cointelegraph/TradingView

In un’ analisi pubblicata quel giorno, la società di trading di criptovalute QCP Capital ha richiamato l’attenzione sulla mancanza di slancio dei titoli tecnologici nonostante l’IPO record di Anthropic.

«Persino l’IPO di successo di Anthropic non è riuscita a ristabilire la fiducia. Nonostante l’apertura a un prezzo superiore del 34% rispetto a quello dell’offerta, le azioni hanno perso terreno fino a chiudere in rialzo di appena il 17%, evidenziando un mercato sempre meno disposto a inseguire le valutazioni dell’IA», ha scritto.

QCP ha affermato che le preoccupazioni relative ai finanziamenti persistevano in particolare in tutto il settore dell’IA, con i mercati ancora altamente sensibili a questo tema per tutto il 2026.

«L’IA è diventata più di una storia di crescita azionaria. È sempre più una storia di credito e liquidità», ha continuato.

«Man mano che la spesa per le infrastrutture diventa più dipendente dal finanziamento tramite debito, un minore appetito degli investitori potrebbe spingere al rialzo i costi di finanziamento, inasprire le condizioni finanziarie e innescare un più ampio processo di riduzione della leva finanziaria».

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La politica restrittiva della Fed sembra frenare Bitcoin

La ricerca di sicurezza da parte degli investitori ha fatto scendere i mercati azionari su tutta la linea e i rendimenti dei Treasury statunitensi sono calati di pari passo. Il rendimento decennale è sceso venerdì fino al 4,96%, il livello più basso dal 10 novembre.

Grafico orario del rendimento dei Treasury statunitensi a 10 anni. Fonte: Cointelegraph/TradingView

Un discorso del governatore della Federal Reserve Christopher Waller, tenuto alla College Fed Challenge 2026 di Washington, D.C., non ha fornito nuovi segnali sulla politica futura e ha portato a un’inversione dei rendimenti, mentre i trader si concentravano sugli indicatori hawkish già presenti. All’inizio di questa settimana, Waller ha dichiarato alla CNBC di ritenere necessaria a dicembre una stretta sui tassi d’interesse di 50 punti base, il doppio dell’attuale aspettativa del mercato, pari a 25 punti base.

Nella sua ultima analisi, l’economista Mohamed El-Erian ha espresso sorpresa per il fatto che i rendimenti non fossero scesi ulteriormente.

«A riflettere il forte calo delle azioni di questa settimana, con il settimo giorno consecutivo di perdite dell’S&P 500 che segnerebbe la serie negativa più lunga dal 2020, il rendimento dei Treasury decennali è arretrato al 4,97%», ha scritto in un post sul blog.

«Sebbene la direzione sia in linea con le correlazioni convenzionali, l’entità relativamente modesta del calo dei rendimenti di questa settimana è meno consueta.»

Grafico giornaliero dell’S&P 500. Fonte: Cointelegraph/TradingView

QCP, nel frattempo, ha ritenuto che la performance del prezzo di Bitcoin potesse migliorare solo grazie a una combinazione di stabilizzazione dei titoli tecnologici, riduzione della volatilità dei tassi e ritorno dei capitali istituzionali.

«Fino ad allora, i rally dovuti alla ricopertura delle posizioni short potrebbero avere difficoltà a trasformarsi in un rialzo sostenuto, soprattutto se la Fed rimarrà impegnata in una politica restrittiva», ha riassunto.