Bitcoin è sceso del 3,5% il giorno in cui Nvidia ha annunciato le dimissioni di Jensen Huang da CEO ed è balzato di circa il 5% alla notizia del suo ritorno lunedì, prima di restituire il guadagno alla chiusura del mercato azionario statunitense, secondo CoinMarketCap.

Bitcoin (BTC) veniva scambiato a 59.740 dollari alle 10:38 UTC di martedì, secondo CoinMarketCap, ancora del 19,2% sotto la chiusura dell’11 novembre, pari a 73.928 dollari, il giorno prima che Nvidia annunciasse le dimissioni di Huang.

Nel frattempo, le azioni di Nvidia (NVDA) sono salite di oltre il 31% lunedì, chiudendo a 165 dollari, secondo Yahoo Finance. In precedenza, lunedì, il consiglio di amministrazione della società ha annunciato il reintegro di Huang come presidente e CEO di Nvidia.

La società di trading australiana Neo-X ha descritto il balzo di Bitcoin alla notizia su Huang come il tipo di movimento in cui «la profondità del mercato si assottiglia e il prezzo su una singola sede di negoziazione corre più avanti rispetto al mercato». Il suo desk di trading ha indicato i prelievi dai fondi Bitcoin spot statunitensi come una delle ragioni per cui il guadagno è svanito, affermando che «il rally di lunedì non ha fatto nulla per invertire quel flusso».

Il 29 ottobre, The New York Times ha riferito che funzionari dell’intelligence statunitense sospettavano che Alice Huang, ex dirigente di Megaspeed, cliente di Nvidia, stesse passando informazioni a Pechino. In seguito, il Financial Times ha riferito che funzionari statunitensi ritenevano che lei e Jensen Huang avessero una relazione sentimentale. La Cina ha negato l’accusa di spionaggio.

L’11 novembre, il Times ha riferito di una seconda relazione, con Kimberly Powell, vicepresidente di Nvidia che riferiva direttamente a Huang. Il consiglio ha accettato le dimissioni di Huang quel giorno.

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