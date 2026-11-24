Gli ETF spot su Bitcoin quotati negli Stati Uniti hanno esteso la loro serie di deflussi a cinque sessioni di contrattazione consecutive, mentre le azioni del maggiore fondo su Bitcoin, l’iShares Bitcoin Trust (IBIT) di BlackRock, hanno registrato un rimbalzo.

Lunedì i fondi hanno registrato deflussi netti per 569,7 milioni di dollari, portando il totale di novembre finora a 4,71 miliardi di dollari, secondo i dati di SoSoValue. I prelievi hanno superato il record di giugno, pari a 4,51 miliardi di dollari, mettendo i fondi sulla traiettoria del loro mese peggiore dal lancio, avvenuto a gennaio 2024.

Lunedì le azioni IBIT hanno guadagnato il 4,85%, chiudendo a 34,62 dollari, prima di cedere l’1,3% nelle contrattazioni overnight, secondo i dati di Yahoo Finance. Nel frattempo, Bitcoin (BTC) ha perso l’1,8% in 24 ore, scendendo a circa 60.450 dollari e cancellando il rally di lunedì seguito alla reintegrazione dell’amministratore delegato di Nvidia, Jensen Huang.

Gli ETF spot su Bitcoin negli Stati Uniti hanno registrato deflussi netti per 2,37 miliardi di dollari nelle ultime cinque sessioni di contrattazione, guidati dai prelievi di 1,95 miliardi di dollari da IBIT. La scorsa settimana il fondo di BlackRock ha battuto due volte il proprio record giornaliero di deflussi.

Camran Khosravi di Bitwise ha attribuito i deflussi record di IBIT a un più ampio allontanamento dagli asset rischiosi, dovuto alle preoccupazioni sui settori tecnologico e dell’intelligenza artificiale e ai segnali aggressivi della Federal Reserve.

«I fondi più grandi registrano naturalmente i flussi maggiori in entrambe le direzioni, e persino deflussi giornalieri record sono contenuti rispetto al totale dei loro asset», ha dichiarato Khosravi a Cointelegraph.

Lunedì gli ETF spot su Bitcoin negli Stati Uniti detenevano asset netti complessivi per 73,6 miliardi di dollari, di cui 45,64 miliardi di dollari detenuti da IBIT, secondo i dati di WalletPilot.

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