Pablo Hernández de Cos, direttore generale della Banca dei regolamenti internazionali (BRI) e critico delle stablecoin, dovrebbe succedere a Christine Lagarde come presidente della Banca centrale europea (BCE) dopo aver ottenuto il sostegno della maggioranza dei governi della zona euro, ha riferito giovedì il Financial Times, citando persone a conoscenza della questione.

Hernández de Cos, ex governatore della banca centrale spagnola, dovrebbe sostituire Lagarde il 7 febbraio dopo che il governo olandese ha ritirato il proprio sostegno al candidato rivale Klaas Knot, ex governatore della banca centrale olandese. La nomina resta soggetta all’approvazione formale.

Parlando al simposio economico di Jackson Hole ad agosto, Hernández de Cos ha sostenuto che le stablecoin nella loro forma attuale non fossero un mezzo di pagamento credibile su vasta scala, preferendo i depositi bancari tokenizzati per i pagamenti quotidiani e il regolamento all’ingrosso.

Pur riconoscendo alcuni usi specializzati delle stablecoin, ha avvertito che un’adozione diffusa all’estero di stablecoin garantite dal dollaro statunitense potrebbe compromettere la sovranità monetaria e indebolire la trasmissione della politica monetaria interna, mentre un allontanamento dai depositi bancari potrebbe aumentare i costi di finanziamento delle banche.

Hernández de Cos si è mostrato più favorevole alle valute digitali delle banche centrali. In un discorso del 2023, ha affermato che un euro digitale potrebbe promuovere l’innovazione nei pagamenti e salvaguardare la sovranità monetaria dell’Europa.

Ora è in procinto di guidare la BCE mentre porta avanti il progetto dell’ euro digitale, con un programma pilota previsto per il 2027 e un possibile lancio nel 2029, previa approvazione legislativa.

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