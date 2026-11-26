Secondo quanto riferito, l’autorità di regolamentazione finanziaria del Regno Unito intende procedere con restrizioni più severe sulla finanza decentralizzata (DeFi), citando i rischi di riciclaggio di denaro evidenziati dall’hack da 6,3 miliardi di dollari di Binance.

Giovedì, il Financial Times ha riferito che la Financial Conduct Authority (FCA) intende procedere con i requisiti di autorizzazione proposti per le piattaforme DeFi, citando preoccupazioni relative a frodi, riciclaggio di denaro e tutele insufficienti per i consumatori.

Jane Moore, responsabile dei pagamenti e degli asset digitali presso la FCA, ha affermato che la velocità e la portata con cui i fondi rubati si spostano attraverso le piattaforme DeFi potrebbero compromettere gli sforzi volti a congelare gli asset e prevenire il riciclaggio di denaro.

Dopo l’hack di Binance del 29 ottobre, gli aggressori legati alla Corea del Nord hanno usato protocolli decentralizzati, tra cui THORChain, per spostare gli asset rubati. Lunedì, i procuratori statunitensi hanno avviato il recupero di oltre 1,1 miliardi di dollari in criptovalute rubate durante l’attacco.

Secondo quanto riferito, la FCA prevede inoltre di imporre che tutti gli ordini di azioni al dettaglio nel Regno Unito, compresi quelli relativi ad azioni tokenizzate, siano eseguiti su piattaforme regolamentate.

Il 21 ottobre, la FCA ha avviato consultazioni sulle linee guida relative alla DeFi e sull’ambito del suo più ampio quadro normativo per le criptovalute. Entrambe le consultazioni si sono concluse il 18 novembre; le linee guida definitive sono attese a gennaio 2027, prima dell’attuazione del nuovo regime il 25 ottobre 2027.

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