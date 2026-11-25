Il parlamento ucraino ha approvato mercoledì una legge per regolamentare il mercato delle criptovalute e tassare i profitti dei privati derivanti dalle transazioni con asset digitali.

Il disegno di legge ha ottenuto 271 voti nella lettura finale. Le sue disposizioni principali entrerebbero in vigore il 1° luglio 2027, previa firma del presidente.

In generale, i privati pagherebbero un’imposta sul reddito delle persone fisiche del 18% e un prelievo militare del 5% sui profitti netti annuali derivanti dalle criptovalute. Gli scambi tra criptovalute sarebbero esenti, e gli investitori potrebbero riportare le perdite per compensare i futuri guadagni in criptovalute, ha riferito l’agenzia di stampa statale ucraina Ukrinform.

Gli investitori che hanno acquistato criptovalute prima dell’entrata in vigore delle norme potrebbero optare per un’aliquota d’imposta sul reddito più bassa se vendessero tali partecipazioni in valuta fiat entro la fine del 2028. In base a questa opzione, si applicherebbero sia l’imposta sul reddito del 5% sia il prelievo militare del 5% sull’intero ricavato della vendita.

La Banca nazionale ucraina condividerebbe la supervisione del mercato delle criptovalute con la Commissione nazionale ucraina per i titoli e il mercato azionario. La banca centrale supervisionerebbe gli emittenti di stablecoin ancorate a un’unica valuta ufficiale.

La legge stabilirebbe inoltre le norme per ammettere sul mercato ucraino i token esteri che possono funzionare come moneta elettronica, ha dichiarato il governatore della banca centrale Andriy Pyshnyy.

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