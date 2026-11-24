Il procuratore generale dello Utah ha chiesto l’archiviazione di 14 capi d’accusa penali contro la piattaforma di mercato predittivo Kalshi e i suoi due cofondatori, dopo che la società ha bloccato agli utenti dello Stato l’accesso ai propri servizi.

L’ufficio del procuratore generale ha dichiarato di aver presentato lunedì una richiesta di archiviazione senza pregiudizio presso il Third District Court dello Utah, consentendo ai pubblici ministeri di ripresentare le accuse qualora Kalshi riprendesse le operazioni nello Stato.

L’ufficio ha avviato un’indagine penale su Kalshi a settembre e ha presentato le accuse il 28 ottobre, sostenendo che la società offrisse gioco d’azzardo illegale ai residenti dello Utah. Kalshi ha successivamente accettato di bloccare l’accesso alla propria piattaforma nello Stato e di monitorare i tentativi di raggiungere i propri servizi da indirizzi IP con sede nello Utah.

«Kalshi si è ritirata dallo Utah e, se tornerà, torneranno anche le accuse», ha dichiarato il procuratore generale Derek Brown, aggiungendo che il suo ufficio avrebbe continuato ad applicare le leggi statali sul gioco d’azzardo nei confronti di altri operatori di mercati predittivi.

L’ufficio ha inoltre inviato lettere di diffida a diversi concorrenti di Kalshi, e altre sei società di mercati predittivi hanno accettato di cessare le attività nello Utah.

Il consulente legale generale di Kalshi, Yaakov Roth, ha dichiarato in un post pubblicato martedì su X che «i disaccordi giurisdizionali in buona fede non dovrebbero mai essere criminalizzati», aggiungendo che la società era disposta a collaborare con i procuratori generali degli Stati mentre i tribunali risolvono la controversia normativa.

Fonte: Yaakov Roth

Il caso è distinto da una causa civile intentata dallo Utah contro Kalshi e il suo partner per la creazione del mercato, Susquehanna International Group, il 20 ottobre, con la quale lo Stato chiede la restituzione, il risarcimento dei danni e il recupero dei proventi derivanti da attività di gioco d’azzardo presumibilmente illegali. L’atto sostiene che, al 19 ottobre, Kalshi avesse incassato tra 30,6 milioni e 61,2 milioni di dollari in commissioni da conti con sede nello Utah.

La US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha annunciato il 27 ottobre una propria causa contro lo Utah, chiedendo di impedire allo Stato di applicare le proprie leggi sul gioco d’azzardo ai mercati predittivi regolamentati a livello federale. La causa fa parte di una più ampia battaglia legale sulla regolamentazione dei mercati predittivi, con la CFTC che rivendica la giurisdizione esclusiva sui contratti basati su eventi. L’autorità di regolamentazione federale ha fatto causa ad almeno 12 Stati sulla questione.

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