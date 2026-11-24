Fonte: Yaakov Roth
Il caso è distinto da una causa civile intentata dallo Utah contro Kalshi e il suo partner per la creazione del mercato, Susquehanna International Group, il 20 ottobre, con la quale lo Stato chiede la restituzione, il risarcimento dei danni e il recupero dei proventi derivanti da attività di gioco d’azzardo presumibilmente illegali. L’atto sostiene che, al 19 ottobre, Kalshi avesse incassato tra 30,6 milioni e 61,2 milioni di dollari in commissioni da conti con sede nello Utah.
La US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha annunciato il 27 ottobre una propria causa contro lo Utah, chiedendo di impedire allo Stato di applicare le proprie leggi sul gioco d’azzardo ai mercati predittivi regolamentati a livello federale. La causa fa parte di una più ampia battaglia legale sulla regolamentazione dei mercati predittivi, con la CFTC che rivendica la giurisdizione esclusiva sui contratti basati su eventi. L’autorità di regolamentazione federale ha fatto causa ad almeno 12 Stati sulla questione.
Rivista: Come preservare il patrimonio e accedere ai fondi durante un’emergenza nazionale