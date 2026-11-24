Come il limite proposto del 20% dalla Corea del Sud potrebbe cambiare chi gestisce Upbit
Naver Financial ha accettato di acquistare tutte le azioni dell’operatore di Upbit, ma un limite di proprietà proposto potrebbe privarla dei diritti di voto su quattro quinti delle azioni.
Quando Naver ha concluso l’accordo per Dunamu, la società che gestisce l’exchange di criptovalute Upbit, aveva già stabilito come mantenere il controllo della propria divisione finanziaria.
Gli accordi con due dirigenti di Dunamu darebbero a Naver il 46,5% dei voti in Naver Financial, nonostante possieda appena il 17%. Il controllo diretto di Dunamu sembrava più semplice e Naver Financial ne avrebbe detenuto l’intera proprietà.
Tuttavia, il limite di proprietà proposto dalla Corea del Sud mette in dubbio questa seconda parte dell’accordo. Se i legislatori approveranno il disegno di legge, le azioni oltre il limite del 20% perderebbero i relativi diritti di voto.
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Con l’approvazione normativa, un azionista potrebbe votare fino al 34%. La bozza non attribuisce esplicitamente alle autorità di regolamentazione il potere di ordinare una vendita, quindi Naver Financial potrebbe ancora detenere tutte le azioni di Dunamu, pur perdendo il diritto di voto sulla maggior parte di esse. Gli investitori nell’accordo da 11,2 miliardi di dollari si trovano così davanti a una domanda a cui il solo prezzo d’acquisto non può rispondere.
Chi avrebbe il diritto di nominare gli amministratori che supervisionano Upbit? Il consiglio di amministrazione e i diritti contrattuali mantenuti da Naver Financial potrebbero determinare se la sua controllante può contabilizzare gli utili di Dunamu nei propri bilanci.
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