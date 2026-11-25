Le società fintech sudcoreane potrebbero acquisire influenza nei gruppi per le stablecoin guidati dalle banche, sottoscrivendo accordi con partner che aiutino le persone a spendere token denominati in won, ha affermato Tiger Research nel suo rapporto di martedì.

«È probabile che tali relazioni contino più per l’attività rispetto al volume di stablecoin emesse», ha affermato la società di ricerca focalizzata sull’Asia.

Martedì, la Commissione per i servizi finanziari della Corea del Sud (FSC) ha presentato il disegno di legge sugli asset digitali, che inizialmente limiterebbe l’emissione di stablecoin denominate in won ai consorzi nei quali le banche detengono collettivamente una partecipazione di maggioranza. Una società fintech o tecnologica potrebbe comunque detenere una partecipazione maggiore di quella di qualsiasi singola banca.

La proposta segue mesi di divergenze normative. La Bank of Korea ha sostenuto un’emissione guidata dalle banche, citando i rischi per la politica monetaria e la stabilità finanziaria, mentre in precedenza la FSC aveva favorito la possibilità per società non bancarie di emettere stablecoin.

Se il limite del 15% previsto dal Banking Act alla partecipazione di una banca in una società non finanziaria si applicasse agli emittenti di stablecoin, almeno quattro banche dovrebbero aderire a ciascun consorzio per assicurarsi la maggioranza, secondo Tiger Research.

Le opportunità per le stablecoin vanno oltre l’emissione nazionale

Vincent Chok, fondatore e CEO di First Digital, la cui controllata emette la stablecoin FDUSD, ha dichiarato a Cointelegraph che i consorzi a maggioranza bancaria potrebbero conferire credibilità alle stablecoin denominate in won al momento del lancio, mentre la partecipazione delle fintech potrebbe contribuire a preservare l’innovazione.

«Al di là di chi le emette, la capacità della Corea di cogliere l’attività economica più ampia legata alle stablecoin dipenderà da efficienti punti di accesso e di uscita e da infrastrutture che colleghino il KRW alla liquidità globale in dollari», ha dichiarato Chok.

Le società finanziarie e tecnologiche sudcoreane hanno già iniziato a esplorare queste opportunità. A maggio, KB Financial Group ha completato un progetto pilota su una stablecoin denominata in won, riguardante i pagamenti presso gli esercenti e le rimesse transfrontaliere. A luglio, Viva Republica, che gestisce l’app di pagamenti Toss, ha stretto una partnership con Optimism e Sunnyside Labs per testare pagamenti basati su stablecoin destinati agli istituti finanziari.

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Il disegno di legge deve ancora essere approvato dall’Assemblea nazionale prima di procedere alla promulgazione presidenziale. Tiger Research ha affermato che la legislazione dovrebbe entrare in vigore un anno dopo la promulgazione, mentre i dettagli chiave, inclusi i requisiti per gli azionisti dei consorzi di stablecoin, restano soggetti a successivi decreti attuativi.

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