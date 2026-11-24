La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) statunitense ha approvato nuove regole di rendicontazione per i mercati predittivi, mentre sempre più aziende cercano di entrare nel settore.

In base alle nuove regole, annunciate lunedì, le borse segnaleranno alcuni contratti su eventi in modo simile alle negoziazioni tradizionali di futures e opzioni. Inoltre, non dovranno più richiedere alla CFTC singole esenzioni di non applicazione per tali requisiti di rendicontazione.

L’autorità di regolamentazione ha dichiarato che le regole sostituiranno l’esenzione temporanea dagli obblighi di rendicontazione su cui le borse hanno fatto affidamento per anni. Il presidente della CFTC Michael Selig ha descritto le precedenti lettere di non applicazione come “cerotti per regolamenti inattuabili”.

Le nuove regole contribuiscono a chiarire come i mercati predittivi debbano segnalare la propria attività di negoziazione, soprattutto mentre sempre più aziende cercano di entrare nel settore. A settembre, la CFTC ha dichiarato nella sua regola finale che stava esaminando almeno 12 domande presentate da aziende intenzionate a lanciare borse che potrebbero offrire questi tipi di contratti.

In particolare, le regole si applicano ad alcuni contratti su eventi completamente garantiti — vale a dire che deve essere accantonata una garanzia sufficiente a coprire eventuali perdite. I nuovi operatori di borsa dovranno comunque ottenere l’approvazione normativa per avviare l’attività.

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La crescita dei mercati predittivi comporta nuovi requisiti di rendicontazione

Secondo la regola finale della CFTC, nel 2025 le borse hanno certificato per la quotazione circa 1.600 contratti su eventi, rispetto a una media di appena cinque nuove quotazioni all’anno tra il 2006 e il 2020.

Sebbene la CFTC preveda che le nuove regole riducano alcuni costi di rendicontazione, le borse dovranno anche raccogliere più informazioni sui propri utenti, inclusi nomi, indirizzi, professioni e datori di lavoro.

L’autorità di regolamentazione ha aggiunto che sapere dove lavorano i trader potrebbe aiutare a identificare chi ha accesso a informazioni privilegiate o potrebbe influenzare l’esito di un evento. Queste preoccupazioni hanno attirato l’attenzione anche dei legislatori statunitensi, che venerdì hanno proposto di ricompensare gli informatori con fino al 30% delle sanzioni finanziarie riscosse in determinati casi di frode nei mercati predittivi.

Le borse avranno un anno dalla pubblicazione della regola nel Federal Register per conformarsi ai requisiti relativi alle informazioni sui clienti. Nel frattempo, altre modifiche entreranno in vigore per fasi, con alcune scadenze nel 2027.

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Cos’altro sta succedendo?

La CFTC sta inoltre lavorando a regole separate che potrebbero aiutare a chiarire su quali eventi i mercati predittivi possano offrire contratti. La Casa Bianca ha ricevuto le regole per esaminarle il 20 novembre, ma il testo finale non è ancora stato reso pubblico.

Il 19 novembre, anche il Senato degli Stati Uniti ha approvato il DEATH BETS Act, un disegno di legge che vieterebbe ai mercati predittivi regolamentati a livello federale di offrire contratti legati a guerre, operazioni militari, terrorismo, assassinii e morti di singole persone. Il disegno di legge è ancora in attesa dell’approvazione della Camera.

Le più recenti regole di rendicontazione non risolvono inoltre la controversia legale in corso tra la CFTC e le autorità statali di regolamentazione del gioco d’azzardo su chi debba regolamentare i mercati predittivi. La CFTC sostiene che i contratti su eventi rientrino nella sua giurisdizione e ha citato in giudizio 12 Stati che ritengono che i contratti legati allo sport debbano essere soggetti alle leggi statali sul gioco d’azzardo.

Rivista: La regolamentazione federale incombe mentre 11 Stati prendono di mira i mercati predittivi