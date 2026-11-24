Gli acquirenti della stablecoin USDt di Tether (USDT) pagheranno un’imposta sul valore aggiunto (IVA) del 22% in aggiunta al prezzo dell’operazione quando la Borsa di Mosca (MOEX) aprirà al trading di criptovalute il 1° dicembre, secondo la stanza di compensazione della Borsa.

Il National Clearing Centre (NCC) applicherà l’IVA agli acquisti, alle vendite e agli swap di USDT fino al 31 dicembre. Un acquirente che comprasse USDT per un valore di 100.000 rubli pagherebbe altri 22.000 rubli di IVA.

A differenza di Bitcoin (BTC) ed Ether (ETH), che la Russia classifica come valute digitali, USDT rientra in una categoria giuridica distinta nota come strumenti digitali esteri. Il codice fiscale russo esclude dall’IVA le vendite di valute digitali, ma non prevede un’esenzione esplicita per gli strumenti digitali esteri, secondo l’NCC.

L’NCC ha dichiarato di aver chiesto indicazioni al Servizio fiscale federale russo e al Ministero delle Finanze. Ha aggiunto che aggiornerà gli operatori di mercato se riceverà chiarimenti o se i legislatori esenteranno le operazioni effettuate prima del 1° gennaio 2027.

Le norme della Banca di Russia entrate in vigore il 17 novembre consentono agli investitori non qualificati di acquistare Bitcoin, Ether e USDT tramite intermediari, con acquisti annuali limitati a 300.000 rubli (circa 3.650 dollari) per intermediario.

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