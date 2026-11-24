La Financial Services Commission (FSC) della Corea del Sud ha presentato martedì un disegno di legge che inizialmente limiterebbe l’emissione di stablecoin denominate in won ai gruppi controllati a maggioranza dalle banche e fisserebbe generalmente al 20% la partecipazione degli azionisti negli exchange di criptovalute.

Le banche dovrebbero possedere collettivamente più della metà dell’emittente di stablecoin, sebbene una società fintech o tecnologica potrebbe essere il maggiore azionista individuale, ha dichiarato la FSC nel suo annuncio.

Gli emittenti nazionali di stablecoin avrebbero bisogno dell’autorizzazione della FSC e di un capitale proprio di almeno 5 miliardi di won (circa 3,7 milioni di dollari). Dovrebbero inoltre detenere riserve pari ad almeno il 100% dei token in circolazione e rimborsarli senza indugio al valore nominale.

Gli exchange avrebbero bisogno di licenze per negoziazione, intermediazione e custodia e dovrebbero rispettare requisiti patrimoniali e operativi. Le partecipazioni degli azionisti sarebbero limitate al 20%, o al 34% con l’approvazione della FSC.

Il disegno di legge mira inoltre ad abolire il divieto sudcoreano del 2017 sulle offerte iniziali di monete nazionali.

In precedenza, le autorità di regolamentazione puntavano a presentare il disegno di legge nel 2025, anno in cui il presidente Lee Jae-myung si candidò promettendo di introdurre una stablecoin denominata in won.

I lavori si sono arenati sulla questione di chi potesse emettere i token. La banca centrale voleva che le banche controllassero gli emittenti, mentre la FSC preferiva consentire anche alle società non bancarie di emetterli. Anche il limite proposto alla proprietà degli exchange ha incontrato l’opposizione dei legislatori.

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