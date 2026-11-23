Lo staff della Commodity Futures Trading Commission (CFTC) degli Stati Uniti ha dichiarato lunedì che gli exchange di derivati e le stanze di compensazione regolamentati dalla CFTC possono conteggiare Bitcoin, Ether e stablecoin di pagamento ai fini del rispetto dei requisiti sulle risorse finanziarie.

Le norme della CFTC impongono agli exchange di derivati, alle sedi di negoziazione di swap e alle stanze di compensazione di mantenere risorse finanziarie sufficienti a coprire almeno 12 mesi di costi operativi su base continuativa.

Le più recenti indicazioni dello staff chiariscono che alcuni crypto asset possono essere conteggiati per una parte di tale requisito, ma applicando uno sconto al loro valore di mercato. Lo staff della CFTC ha dichiarato che accetterebbe una «decurtazione» di almeno il 20% per Bitcoin ed Ether e del 2% per le stablecoin di pagamento qualificabili, per tenere conto del rischio di detenere tali asset.

Le indicazioni offrono agli exchange e alle entità regolamentati dalla CFTC maggiore flessibilità nelle modalità di rispetto dei requisiti sulle riserve operative. Tra le entità regolamentate dalla CFTC figurano Coinbase Derivatives, il North American Derivatives Exchange di Crypto.com e Bitnomial Exchange, oltre ai mercati di previsione Kalshi e Polymarket US.

Tuttavia, dovranno comunque rispettare un requisito separato di liquidità con asset come contanti o titoli altamente liquidi.

Il parere rappresenta il punto di vista dello staff della Division of Market Oversight e della Division of Clearing and Risk e non è considerato una modifica formale delle norme approvata dalla Commissione.

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