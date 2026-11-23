Lunedì un giudice di un tribunale statale di New York ha respinto la richiesta del procuratore generale dello Stato di emettere un ordine restrittivo temporaneo contro l’operatore di mercato predittivo Kalshi, consentendo alla società di continuare a offrire contratti per eventi a New York mentre prosegue la battaglia legale sui suoi mercati legati allo sport.

In una dichiarazione a Cointelegraph, Elisabeth Diana, responsabile della comunicazione di Kalshi, ha confermato la sentenza, affermando che il giudice ha riconosciuto la complessità delle questioni giuridiche riguardanti i derivati e la prevalenza della normativa federale.

«Il giudice ha respinto la richiesta dello Stato di un TRO, riconoscendo che esistono questioni complesse relative ai derivati e alla prevalenza della normativa federale. Restiamo impegnati a collaborare con lo Stato per trovare una soluzione che funzioni per i nostri 1,5 milioni di clienti e per lo Stato di New York», ha dichiarato Diana.

Fonte: Trace Schmeltz

Il rigetto dell’ordine restrittivo temporaneo non risolve la disputa più ampia sulla questione se i contratti per eventi di Kalshi, regolamentati a livello federale, siano soggetti alle leggi sul gioco d’azzardo di New York.

Il caso procederà ora verso un’udienza sull’ingiunzione preliminare fissata per l’inizio di gennaio, quando il tribunale valuterà se limitare le operazioni di Kalshi relative ai contratti per eventi a New York. Prima di allora, entrambe le parti dovranno tornare in tribunale il 30 novembre per discutere possibili restrizioni per gli utenti di età compresa tra 18 e 20 anni, dopo le preoccupazioni espresse dal giudice riguardo all’età minima legale di 21 anni prevista dallo Stato per le scommesse sportive.

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Kalshi contesta le norme statali sul gioco d’azzardo

A luglio New York ha citato in giudizio Kalshi, sostenendo che l’operatore di mercato predittivo gestisse un’attività di gioco d’azzardo illegale e priva di licenza offrendo contratti per eventi legati allo sport, alle elezioni e ad altri esiti. La causa mira a fermare le operazioni della società nello Stato, recuperare i presunti guadagni illeciti e imporre sanzioni civili.

Il caso è seguito a un’ ordinanza di cessazione e desistenza emessa nell’ottobre 2025 dalla New York State Gaming Commission, che ha spinto Kalshi a contestare l’autorità dello Stato in un tribunale federale. Kalshi sostiene che il suo status di piattaforma di derivati regolamentata a livello federale sottoponga i suoi contratti per eventi alla giurisdizione della Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

Ad agosto, la CFTC ha avvertito che l’ordine restrittivo richiesto da New York avrebbe potuto impedire a Kalshi di offrire contratti per eventi a livello nazionale, poiché la piattaforma ha sede nello Stato. L’autorità di regolamentazione ha inoltre affermato che New York chiedeva più di 36 miliardi di dollari di danni.

In un procedimento separato presso un tribunale federale venerdì, la giudice distrettuale statunitense Lorna Schofield ha respinto la richiesta d’emergenza della CFTC di impedire a New York di portare avanti il procedimento esecutivo contro Kalshi, secondo Reuters.

Kalshi non è l’unico operatore di mercato predittivo ad affrontare un’azione legale a New York. A settembre lo Stato ha anche citato in giudizio Polymarket per aver presumibilmente offerto contratti illegali sulle scommesse sportive, dopo iniziative analoghe ad aprile contro le piattaforme gestite da Coinbase e Gemini.

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