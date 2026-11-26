Le senatrici e i senatori statunitensi Elizabeth Warren e Chris Van Hollen hanno chiesto alla Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti di abbandonare una proposta che consentirebbe ai progetti di criptovalute idonei di raccogliere fondi da investitori statunitensi senza registrare le proprie offerte e di revocare un’esenzione per le piattaforme di azioni tokenizzate.

In due lettere inviate martedì al presidente della SEC Paul Atkins, i legislatori democratici hanno sostenuto che in entrambi i casi l’agenzia avrebbe oltrepassato i limiti della propria autorità statutaria e che tali iniziative metteranno a rischio gli investitori.

«Nel complesso, le lettere esprimono preoccupazione per gli sforzi della SEC volti a riservare un trattamento speciale agli asset crypto e ai titoli tokenizzati a scapito della tutela degli investitori e dell’integrità dei mercati», hanno dichiarato.

Entrambe le misure della SEC hanno ricevuto il sostegno del settore crypto, poiché sono state adottate mentre il CLARITY Act faticava ad avanzare al Congresso. Il Regulation Crypto Assets è stato presentato per la prima volta ad agosto, quando la legge fondamentale sulle criptovalute era bloccata, mentre l’ esenzione per le azioni tokenizzate è stata introdotta a settembre, due giorni dopo che il CLARITY Act non aveva raggiunto i 60 voti necessari per avanzare.

I senatori mettono in guardia da un «mercato azionario ombra»

Le lettere arrivano inoltre appena un giorno dopo che OKXICE, una joint venture tra l’exchange crypto OKX e Intercontinental Exchange, società madre del New York Stock Exchange, ha lanciato lunedì una piattaforma di trading attiva 24/7 per titoli statunitensi tokenizzati ai sensi dell’esenzione.

L’esenzione per le azioni tokenizzate consente alle piattaforme qualificate di offrire il trading basato su blockchain di azioni statunitensi tokenizzate senza registrarsi come exchange.

La SEC elenca altre quattro entità che intendono avvalersi dell’esenzione, tra cui TSV LLC (che ha iniziato a operare all’inizio di novembre), Kephas Corporation d/b/a Perpetuals.com, Formation Securities LLC e Fairmint TSV LLC.

Van Hollen, Warren e altri due senatori hanno esortato la SEC a ritirare il provvedimento, avvertendo che potrebbe creare un «mercato azionario ombra» al di fuori delle tutele normative.

«Siamo particolarmente preoccupati per l’ampia esenzione prevista dal provvedimento, che esonera le TSV da requisiti fondamentali di registrazione», hanno dichiarato.

Hanno inoltre sostenuto che il provvedimento impone un «onere irragionevole» alle società quotate, consentendo a terzi di tokenizzare i loro titoli a meno che l’emittente non si opponga entro 30 giorni.

«Ciò istituisce di fatto un regime di rinuncia, nel quale le società devono monitorare costantemente le attività di tokenizzazione e rispondere a richieste potenzialmente numerose provenienti da piattaforme diverse per impedire il trading non autorizzato di versioni tokenizzate delle loro azioni».

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I senatori hanno inoltre sostenuto che le piattaforme sono esenti dalle norme che impongono loro di mostrare ai trader i prezzi migliori. «Queste tutele sono fondamentali per l’equità e l’efficienza dei nostri mercati azionari», hanno dichiarato.

In precedenza Atkins aveva descritto l’esenzione quinquennale come una misura provvisoria per consentire il trading on-chain di determinate azioni statunitensi mentre l’agenzia valuta norme di più lungo periodo.

I senatori prendono di mira l’esenzione proposta dalla SEC per la raccolta di fondi

In una lettera separata, Warren, Van Hollen e la senatrice Tina Smith hanno chiesto alla SEC di ritirare la proposta Regulation Crypto Assets, sostenendo che la proposta serva soltanto ad aiutare gli asset crypto a «sfuggire» al regime normativo della SEC.

La proposta consentirebbe ai progetti di criptovalute idonei di raccogliere fino a 5 milioni di dollari in quattro anni nell’ambito di un’esenzione per startup, oppure fino a 75 milioni di dollari in un periodo di 12 mesi nell’ambito di un’esenzione separata per la raccolta di fondi, senza registrare le offerte presso la SEC.

I senatori hanno sostenuto che tali esenzioni consentirebbero agli emittenti crypto di raccogliere denaro senza una precedente revisione della SEC, in particolare nel caso dell’esenzione per startup da 5 milioni di dollari, che permetterebbe ai progetti nelle prime fasi di raccogliere fondi senza fornire rendiconti finanziari.

«La proposta giustifica l’esenzione per startup con l’idea che tali offerte provengano da startup, e la sua unica limitazione è un tetto di 5 milioni di dollari per l’offerta. Tuttavia, l’esenzione non fa nulla per proteggere realmente gli investitori: significa semplicemente che la SEC è disposta ad accettare che gli investitori vengano frodati a tranche da 5 milioni di dollari», hanno dichiarato.

La SEC ha precedentemente affermato che le esenzioni imporrebbero agli emittenti di fornire agli investitori informative scritte e che continuerebbero ad applicarsi le norme federali contro la frode e la manipolazione.

Cointelegraph ha contattato la SEC per un commento.

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