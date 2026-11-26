Un elenco di sanzioni dell’Unione europea pubblicato a luglio contiene un allegato vuoto destinato ad altri Paesi, e il Kirghizistan potrebbe esserne il primo inserimento.

Quando le autorità hanno interrotto l’attività dell’exchange crypto russo Garantex nel marzo 2025, i suoi dipendenti hanno creato Grinex, un exchange registrato in Kirghizistan, e vi hanno trasferito i depositi dei clienti, secondo il Tesoro degli Stati Uniti. In seguito, i funzionari britannici responsabili delle sanzioni hanno ricostruito ingenti trasferimenti tra Grinex ed exchange internazionali autorizzati.

Quell’episodio potrebbe contribuire a spiegare perché i broker dell’UE potrebbero presto dover verificare dove ha sede un exchange prima di eseguire un’operazione. A luglio, l’UE si è attribuita il potere di vietare ai suoi operatori di trattare, direttamente o indirettamente, con fornitori di servizi crypto stabiliti in un Paese che non impedisce sistematicamente e persistentemente l’elusione delle sanzioni attraverso i servizi crypto.

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L’UE ha lasciato vuoto l’elenco dei Paesi, l’Allegato LVII. Il Kirghizistan è il primo inserimento proposto, ha riferito il Kyiv Independent.

Al 26 novembre, la proposta necessitava ancora dell’approvazione unanime dei 27 Stati membri dell’UE. Se passasse, un broker europeo potrebbe controllare il nome di un partner di regolamento di lunga data, non trovare alcuna sanzione a carico della società e dover comunque eseguire la sua prossima operazione altrove.

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