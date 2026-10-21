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Scritto da Helen PartzAutoreRecensito da Yohan YuRedattore

Gli ETF su Ether continuano a registrare deflussi e superano 1 miliardo di dollari a ottobre

MercatiPubblicato21 ott 2026

Gli ETF spot su Ether negli Stati Uniti hanno perso finora 1,08 miliardi di dollari a ottobre, il maggior deflusso mensile del 2026, mentre gli afflussi negli ETF su Bitcoin hanno rallentato dopo il picco di lunedì.

Il deflusso di liquidità dagli exchange-traded fund (ETF) spot su Ether negli Stati Uniti è proseguito, mentre i fondi hanno superato 1 miliardo di dollari di prelievi a ottobre.

I deflussi netti dagli ETF su Ether hanno totalizzato 1,08 miliardi di dollari dall’inizio di ottobre, dopo ulteriori 26 milioni di dollari martedì, secondo i dati di SoSoValue. I prelievi del mese hanno cancellato gli 832 milioni di dollari di afflussi netti di settembre, portando gli afflussi netti da inizio anno a circa 485 milioni di dollari.

Ottobre ha già registrato il maggior deflusso netto mensile dal novembre 2025, con ancora otto sessioni di negoziazione da affrontare.

Monthly flows in US spot Ether ETFs. Source: SoSoValue

I deflussi hanno coinciso con il calo del 9,7% di Ether a ottobre, da 2.700 a 2.438 dollari al momento della pubblicazione. ETH era in calo di quasi il 18% nel 2026, secondo CoinGecko.

Nel frattempo, martedì gli ETF su Bitcoin hanno registrato afflussi netti per 23 milioni di dollari, che si aggiungono ai 527 milioni di lunedì.

Gli ETF spot su Bitcoin statunitensi hanno registrato deflussi netti per circa 67 milioni di dollari a ottobre, portando gli afflussi netti dell'anno a circa 809 milioni di dollari, secondo SoSoValue.

Al momento della pubblicazione, Bitcoin era scambiato a 82.954 dollari, in calo del 2,2% dal 1° ottobre e del 5,3% dall'inizio dell'anno.

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Questo articolo è redatto in conformità con la Politica Editoriale di Cointelegraph ed è destinato esclusivamente a scopi informativi. Non costituisce consulenza o raccomandazioni di investimento. Tutti gli investimenti e le operazioni comportano rischi; i lettori sono incoraggiati a condurre ricerche indipendenti.

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