I deflussi hanno coinciso con il calo del 9,7% di Ether a ottobre, da 2.700 a 2.438 dollari al momento della pubblicazione. ETH era in calo di quasi il 18% nel 2026, secondo CoinGecko.
Nel frattempo, martedì gli ETF su Bitcoin hanno registrato afflussi netti per 23 milioni di dollari, che si aggiungono ai 527 milioni di lunedì.
Gli ETF spot su Bitcoin statunitensi hanno registrato deflussi netti per circa 67 milioni di dollari a ottobre, portando gli afflussi netti dell'anno a circa 809 milioni di dollari, secondo SoSoValue.
Al momento della pubblicazione, Bitcoin era scambiato a 82.954 dollari, in calo del 2,2% dal 1° ottobre e del 5,3% dall'inizio dell'anno.
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