Secondo quanto riferito, JPMorgan sta espandendo il suo token di deposito JPM Coin su Ethereum, consentendo ai clienti istituzionali di effettuare pagamenti e regolare transazioni su asset tokenizzati.

JPMorgan Chase, la banca più grande al mondo per capitalizzazione di mercato, sta espandendo il suo token di deposito JPM Coin su Ethereum, ha riferito Bloomberg lunedì.

JPM Coin rappresenta depositi in dollari statunitensi detenuti presso JPMorgan e consente ai clienti idonei di trasferire fondi in pochi secondi, 24/7.

Emma Landriault, responsabile globale di Kinexys Labs, ha dichiarato che le società crypto potrebbero utilizzare il token per i pagamenti su blockchain, mentre le istituzioni finanziarie potrebbero usarlo per regolare le operazioni e fornire garanzie.

Landriault ha dichiarato che JPMorgan ha scelto Ethereum per la sua liquidità e per il suo utilizzo già diffuso tra i clienti. Sebbene i token siano emessi su reti pubbliche, JPM Coin continuerà a essere riservato ai partecipanti istituzionali approvati.

L’espansione segue il lancio di JPM Coin da parte di JPMorgan nel novembre 2025 su Base, una rete layer-2 di Ethereum sviluppata dall’exchange di criptovalute Coinbase. All’epoca, JPMorgan dichiarò di voler supportare ulteriori blockchain pubbliche. A gennaio, JPMorgan ha annunciato l’intenzione di portare JPM Coin sulla Canton Network.

Cointelegraph ha contattato JPMorgan per ulteriori dettagli, ma non ha ricevuto una risposta immediata.

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