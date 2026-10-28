La divisione di Google dedicata al cloud computing sta portando avanti un servizio che consente agli istituti finanziari di autorizzare e firmare congiuntamente transazioni in criptovalute senza conferire a una singola parte il controllo dell’intera chiave privata.

Google Cloud ha illustrato il suo servizio di calcolo multiparte (MPC) nella documentazione aggiornata lunedì, presentando il prodotto in anteprima per la custodia istituzionale di Bitcoin. Il servizio è ancora in anteprima, il che significa che Google lo fornisce così com’è, con un supporto potenzialmente limitato.

L’aggiornamento della documentazione ha preceduto l’MPC Symposium di Google Cloud, che si terrà mercoledì a New York. L’evento promette una «presentazione esclusiva del prodotto MPC all’avanguardia di Google e dei progetti di ricerca», secondo la descrizione, e prevede la partecipazione di relatori di istituti finanziari tra cui Morgan Stanley, OKX, Citi e Wells Fargo.

Le note di rilascio di Google Cloud per il servizio risalgono ad agosto 2026. Il 1° ottobre Google ha ampliato le proprie regole di sicurezza per Bitcoin, così da valutare gli importi delle transazioni, identificare i tipi di indirizzi di destinazione e rilevare gli output di resto.

La controllata di Alphabet aveva già esplorato una tecnologia correlata attraverso Confidential Space, un ambiente cloud progettato per supportare il calcolo multiparte sicuro e la condivisione dei dati, come descritto in un post sul blog di giugno.

Cointelegraph ha contattato Google Cloud e Rich Widmann, direttore della strategia per gli asset digitali di Google, per chiedere chiarimenti sulla disponibilità del servizio e sulle tempistiche del lancio.

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