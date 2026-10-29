La polizia di Singapore afferma che almeno due casi riguardanti wallet hardware Ledger manomessi sono stati segnalati dal 10 settembre, con perdite complessive di circa 3,5 milioni di dollari di Singapore (2,7 milioni di dollari), quasi un mese prima che l’incidente più ampio diventasse di dominio pubblico.

In un avviso pubblicato mercoledì, la Singapore Police Force ha dichiarato che le indagini preliminari hanno rilevato componenti hardware dannosi nei wallet Ledger acquistati presso alcuni punti vendita al dettaglio di Singapore.

La divulgazione aggiunge all’incidente sia una cifra relativa alle perdite locali sia una data di segnalazione precedente; l’incidente è emerso pubblicamente il 9 ottobre in seguito alle segnalazioni di perdite riguardanti dispositivi venduti tramite CryptoBilis, un rivenditore Ledger autorizzato in Indonesia, Malaysia e Filippine.

Pochi giorni dopo, l’ex CEO di Mt. Gox Mark Karpelès ha dichiarato che un Ledger Flex acquistato all’aeroporto di Singapore conteneva un impianto spia.

Un altro utente Ledger ha affermato di avere un dispositivo manomesso acquistato dal rivenditore informatico locale Challenger. L’utente ha dichiarato di aver in seguito ricevuto un nuovo dispositivo da Ledger.

Il 13 ottobre, Ledger ha dichiarato di aver chiesto ai rivenditori in Indonesia, Singapore, Thailandia, Filippine, Vietnam, Malaysia e Hong Kong di sospendere la vendita dei dispositivi Ledger mentre le indagini sono in corso.

La polizia di Singapore ha dichiarato di essere in contatto con Ledger, che sta esaminando i casi interessati, mentre le indagini della polizia proseguono.

Correlato: Gli avvertimenti iniziali di Ledger sull’impianto avrebbero richiesto più interventi, afferma Karpelès