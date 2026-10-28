Le informazioni di contatto di alcuni clienti di Coinbase sono state esposte in un incidente di sicurezza presso il fornitore di analisi Amplitude, ha dichiarato mercoledì l’exchange.

L’incidente ha coinvolto un «piccolo sottoinsieme» dei clienti di Coinbase, insieme ad altri clienti di Amplitude, ha dichiarato Coinbase Support su X.

Coinbase ha negato che i propri sistemi siano stati violati e ha dichiarato che i fondi dei clienti non sono stati coinvolti.

La divulgazione si aggiunge alle notizie di mercoledì su attacchi informatici che hanno colpito sia gli exchange di criptovalute sia le società finanziarie tradizionali. In Corea del Sud, Bithumb sta verificando se una violazione della propria piattaforma di lavoro interna abbia esposto informazioni sui clienti, mentre la società di intermediazione Daishin Securities ha segnalato una fuga di informazioni personali e creditizie appartenenti a 38.490 clienti.

Cointelegraph ha contattato Coinbase per sapere quanti clienti fossero coinvolti, ma al momento della pubblicazione non aveva ricevuto risposta.

Nel maggio 2025, Coinbase ha reso nota una violazione dei dati distinta che ha coinvolto meno dell’1% degli utenti che effettuano transazioni mensili. L’exchange ha stimato i costi di rimborso e di bonifica fino a 400 milioni di dollari.

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