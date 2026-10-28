L’exchange di criptovalute sudcoreano Bithumb sta indagando sull’entità di una fuga di dati causata dall’hackeraggio del suo sistema mobile interno all’inizio di questa settimana, ha riferito mercoledì l’agenzia di stampa Yonhap.

Bithumb ha scoperto martedì la violazione del suo sistema mobile interno — la piattaforma utilizzata dai dipendenti per comunicare internamente — e quel giorno ha informato la Korea Internet & Security Agency e la Personal Information Protection Commission, secondo Yonhap, che ha citato fonti del settore.

L’exchange sta indagando sulla portata dell’attacco, compreso se siano stati divulgati dati degli utenti.

«Stiamo analizzando l’esatta portata, inclusa la possibilità che siano state coinvolte informazioni sugli utenti», ha dichiarato Bithumb a Yonhap. «Forniremo un annuncio ufficiale questa mattina. Tuttavia, il sistema di lavoro interno è separato dal sistema di trading di asset virtuali, quindi gli asset virtuali dei clienti non sono accessibili attraverso questa violazione.»

Cointelegraph ha contattato Bithumb per un ulteriore commento.

L’incidente si aggiunge a una recente ondata di attacchi informatici nel settore finanziario sudcoreano.

Durante una riunione presso la sede della Financial Supervisory Authority mercoledì, il governatore Lee Chan-jin ha dichiarato che, al 14 ottobre, gli attacchi informatici avevano colpito 16 società finanziarie sudcoreane.

The Korea Times riferisce che anche il gestore patrimoniale Mirae Asset Global Investments e Daishin Securities sono stati recentemente vittime di attacchi informatici.

Daishin Securities ha dichiarato che erano trapelate informazioni personali e creditizie appartenenti a 38.490 clienti. Mirae Asset Global Investments ha dichiarato di aver bloccato l’accesso esterno anomalo ad alcuni sistemi web e di stare indagando sull’incidente. Secondo Yonhap, la società ha affermato che le informazioni degli investitori non erano state coinvolte.

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