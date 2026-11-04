I Democratici hanno conquistato il controllo del Senato statunitense dopo aver strappato ai Repubblicani seggi in Texas, Ohio, Carolina del Nord, Carolina del Sud, Kansas e Iowa, secondo l’Associated Press.

La maggioranza è stata assicurata dopo che il senatore democratico Josh Turek ha vinto la corsa al Senato in Iowa, portando a 51 i seggi dei Democratici e degli indipendenti che si riuniscono in caucus con loro.

Il risultato cambia le prospettive del CLARITY Act, fermo da tempo, e determina quali legislatori guideranno le commissioni che supervisionano il settore.

Il controllo democratico potrebbe inoltre portare a un maggiore controllo congressuale sulle attività crypto legate a Trump e sulle decisioni delle autorità di regolamentazione. Il controllo del Senato potrebbe anche influire sulla conferma dei futuri candidati presidenziali a incarichi presso le autorità di regolamentazione.

«È troppo presto per dire esattamente cosa questo significhi per il settore crypto, ma una cosa è chiara: nulla passerà senza un sostegno trasversale ai partiti», ha dichiarato a Cointelegraph Jerome de Tychey, presidente di Ethereum France e cofondatore di EthCC.

«Il CLARITY Act ha fallito il voto procedurale al Senato con 49 voti contro 50 a settembre e, se non verrà approvato entro gennaio, il prossimo Congresso dovrà ripartire da zero. Quindi il settore dovrà tornare al tavolo e sostenere nuovamente l’importanza della blockchain, sulla base dei contenuti».

De Tychey ha affermato che alcune richieste dei Democratici potrebbero contribuire a rafforzare il quadro normativo del settore.

«Le norme sui conflitti di interesse e gli obblighi di tutela dei clienti sono elementi che un settore maturo dovrebbe accogliere. In Europa ci conviviamo già nell’ambito del regolamento sui mercati delle cripto-attività (MiCA)», ha dichiarato, riferendosi al regolamento dell’Unione europea sui Markets in Crypto-Assets.

Tuttavia, ha messo in guardia dal lasciare che la politica sulle criptovalute si irrigidisca lungo linee di partito.

«Il rischio maggiore per il settore crypto in America è che diventi una questione partitica radicata; ciò potrebbe far arretrare gli Stati Uniti di diversi anni».

Fred Hsu, cofondatore e CEO di D3, un collaboratore principale del Doma Protocol, ha analogamente affermato che una regolamentazione duratura richiederebbe il sostegno di entrambi i partiti.

«Le elezioni di metà mandato ricordano al settore che non può contare su un solo partito per ottenere risultati e che dovrebbe presentare già ora le proprie ragioni ai legislatori di entrambi gli schieramenti», ha dichiarato Hsu in commenti forniti prima delle elezioni.

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