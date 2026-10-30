Il gruppo nordcoreano TraderTraitor collegato all’hack da 6,3 miliardi di dollari ai danni di Binance

Ricercatori di cybersicurezza di TRM Labs e Chainalysis, insieme all’investigatore on-chain ZachXBT, hanno collegato l’hack da 6,3 miliardi di dollari ai danni di Binance al gruppo nordcoreano TraderTraitor.

TRM Labs ha attribuito l’attacco a TraderTraitor con «elevata fiducia», citando informazioni on-chain e off-chain.

L’investigatore on-chain ZachXBT ha affermato che i fondi rubati a Binance e nel precedente exploit di Bitget sono stati mescolati allo stesso indirizzo dopo essere transitati attraverso THORChain.

«Ciò indica che è probabile che dietro entrambi gli incidenti ci sia lo stesso attore», ha affermato, aggiungendo che l’attacco a Bitget era stato attribuito a TraderTraitor.

Il cofondatore e CEO di Chainalysis, Jonathan Levin, ha anch’egli indicato TraderTraitor, affermando che il gruppo ha rubato 6,4 miliardi di dollari, una cifra leggermente superiore all’impatto stimato da Binance in 6,3 miliardi di dollari.

«Riteniamo che l’hack da 6,4 miliardi di dollari ai danni di Binance sia stato probabilmente compiuto dal gruppo nordcoreano TraderTraitor, a causa dei collegamenti con un precedente hack», ha affermato.

L’attribuzione segue una precedente valutazione del CEO di Blockaid, Ido Ben-Natan, che aveva dichiarato a Cointelegraph che la sofisticazione dell’attacco e i preparativi on-chain ricordavano l’attività nordcoreana.

Le autorità statunitensi hanno collegato TraderTraitor ad alcuni dei più ingenti furti di criptovalute, incluso l’ hack ai danni di Bybit nel febbraio 2025. L’FBI si è inoltre unito agli investigatori statunitensi e giapponesi nell’ attribuire il furto di oltre 300 milioni di dollari da DMM Bitcoin nel maggio 2024 ad attori nordcoreani.

Secondo l’FBI, TraderTraitor prende di mira i dipendenti delle aziende tramite l’ingegneria sociale. Nel caso DMM, un aggressore che si spacciava per reclutatore ha inviato un test di programmazione dannoso a un dipendente del fornitore di wallet Ginco. Gli investigatori hanno affermato che l’accesso così ottenuto è stato probabilmente utilizzato per manipolare una richiesta di transazione legittima, deviando i fondi verso wallet controllati dall’aggressore.

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