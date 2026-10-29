Binance sta indagando su una potenziale violazione della sicurezza da diversi miliardi di dollari che coinvolgerebbe uno dei suoi wallet Ethereum, dopo che trasferimenti sospetti avrebbero spinto gli emittenti di stablecoin Tether e Circle a congelare, secondo quanto riferito, quasi 1,8 miliardi di dollari in asset.

Un portavoce di Binance ha dichiarato giovedì a Cointelegraph che l’exchange stava indagando sulle segnalazioni di un potenziale problema di sicurezza, ma non aveva confermato alcun impatto sui fondi degli utenti. Il portavoce ha affermato che i team di sicurezza stavano esaminando l’attività e avrebbero fornito aggiornamenti una volta verificate ulteriori informazioni.

Le preoccupazioni sono state sollevate inizialmente dal ricercatore blockchain Spreek, che ha pubblicato su X che gli asset di un wallet Ethereum collegato a Binance erano stati trasferiti a un indirizzo creato di recente tramite una chiamata a un contratto presumibilmente finanziata da Tornado Cash. Spreek ha riferito in seguito che i wallet collegati ai trasferimenti avevano iniziato a vendere Tether (USDT) attraverso exchange decentralizzati.

La piattaforma di analisi blockchain Arkham Intelligence ha in seguito identificato una raccolta di wallet denominata “binance-hacker-1029” che deteneva circa 5,84 miliardi di dollari in asset digitali. La cifra rappresenta le disponibilità dichiarate dei wallet, non una stima confermata dei fondi sottratti.

Il cofondatore di Binance Changpeng Zhao ha affermato che l’attività sembrava essere un attacco informatico, aggiungendo che Tether e Circle avevano congelato rispettivamente circa 971 milioni e 823 milioni di dollari. Zhao ha dichiarato di aspettarsi che tutti i fondi degli utenti fossero completamente coperti.

Fonte: Arkham Intelligence

Tether e Circle congelano oltre 2,36 miliardi di dollari mentre i deflussi da Binance raggiungono 3,3 miliardi di dollari

La società di sicurezza blockchain Blockaid ha scritto giovedì in un post su X di aver identificato circa 3,3 miliardi di dollari in trasferimenti sospetti che coinvolgevano wallet collegati a Binance su Ethereum, Arbitrum e Avalanche.

Poco dopo, Tether e Circle, i due maggiori emittenti di stablecoin per capitalizzazione di mercato, hanno annunciato su X di aver congelato complessivamente 2,36 miliardi di dollari in token collegati al presunto incidente.

Il CEO di Circle Jeremy Allaire ha dichiarato che la società aveva congelato più di 800 milioni di dollari in USDC in coordinamento con le forze dell’ordine e che avrebbe continuato a sostenere l’indagine.

Pochi minuti dopo, il CEO di Tether Paolo Ardoino ha annunciato che la società aveva congelato più di 1,567 miliardi di dollari in USDT collegati al potenziale exploit.

«Proteggere il settore e i nostri partner è la nostra priorità principale», ha scritto Ardoino.

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