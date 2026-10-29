Fonte: Arkham Intelligence
La società di sicurezza blockchain Blockaid ha scritto giovedì in un post su X di aver identificato circa 3,3 miliardi di dollari in trasferimenti sospetti che coinvolgevano wallet collegati a Binance su Ethereum, Arbitrum e Avalanche.
Poco dopo, Tether e Circle, i due maggiori emittenti di stablecoin per capitalizzazione di mercato, hanno annunciato su X di aver congelato complessivamente 2,36 miliardi di dollari in token collegati al presunto incidente.
Il CEO di Circle Jeremy Allaire ha dichiarato che la società aveva congelato più di 800 milioni di dollari in USDC in coordinamento con le forze dell’ordine e che avrebbe continuato a sostenere l’indagine.
Pochi minuti dopo, il CEO di Tether Paolo Ardoino ha annunciato che la società aveva congelato più di 1,567 miliardi di dollari in USDT collegati al potenziale exploit.
«Proteggere il settore e i nostri partner è la nostra priorità principale», ha scritto Ardoino.
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